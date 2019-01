"Far Cry New Dawn": Story-Trailer verrät Detail, mit dem absolut niemand gerechnet hat

Die Zwillinge Mickey und Lou sind die Hauptbedrohung in "Far Cry New Dawn".

Ubisoft hat zum Titel "Far Cry New Dawn" einen Story-Trailer veröffentlicht. Dieser verrät eine krasse Wendung, die vor allem "Far Cry 5"-Fans überraschen wird.

Im Dezember erst kam überraschend die Meldung, dass ein neuer Teil der "Far Cry"-Reihe schon in den Startlöchern steht. Und da der Release immer näher rückt, werden auch täglich neue Details zu "Far Cry New Dawn" bekannt. So veröffentlichte der Entwickler Ubisoft nun einen Story-Trailer, der ein krasses Detail eröffnet - damit hat wohl niemand gerechnet.

"Far Cry New Dawn": Dieses Story-Detail könnte alles ändern

Wie bereits bekannt ist, stellen die Zwillinge Mickey und Lou die Hauptbedrohung in der postapokalyptischen Welt von "Far Cry New Dawn" dar. Macht sei hier die neue Währung, heißt es im Trailer. Doch sehen Sie selbst:

Was Fans der "Far Cry"-Reihe besonders überrascht, ist die Tatsache, dass die Menschen aus Hope County eine Allianz mit "New Eden" eingehen wollen. Der Kult um den Anführer Joseph Seed ist im fünften Teil der Reihe noch der Erzfeind - doch in "New Dawn" scheinen die Menschen verzweifelt genug, um mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Denn an Macht hat "New Eden" genug.

Auch interessant: Hier sehen Sie den Teaser-Trailer zu "Far Cry New Dawn".

Im Trailer zeigt sich auch Seed über den Sinneswandel verwundert: "Nach allem, was ich getan habe. Nach allem, was wir durchgemacht haben, sucht ihr ausgerechnet Hilfe bei mir? Ihr müsst wirklich verzweifelt sein." Es dürfte sich zeigen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Kult eine gute Idee ist - eine spannende Wendung ist es allemal.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar für Playstation 4, Xbox One und PC. Die Handlung setzt 17 Jahre nach einem apokalyptischen Ereignis in Hope County, Montana ein.

Jetzt sind Sie dran: Welches Spiel haben Sie 2018 am liebsten gezockt?

Hier erfahren Sie weitere Details zur Handlung von "Far Cry New Dawn" - und wie diese mit dem Vorgänger zusammenhängt.