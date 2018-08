Endlich! HBO zeigt erstes Bildmaterial aus Staffel 8 von "Game of Thrones"

Ein Jahr ist es nun schon her, dass die siebte Staffel der HBO-Serie "Game of Thrones" endete. Seither gab es kaum Neuigkeiten zu den letzten Folgen - bist jetzt.

Lange mussten Fans sich gedulden - nun gibt es das erste Bildmaterial der neuen und letzten Folgen von "Game of Thrones". Zu sehen ist dieses in einer Vorschau, die der Sender HBO zur kommenden Fernsehsaison veröffentlichte. Neben Szenen aus Serien wie "Veep", "True Detective" oder "Big Little Lies" wurden in dem Trailer auch Szenen der siebten Staffel von "Game of Thrones" gezeigt - und ein winziges Snippet aus Staffel 8.

HBO veröffentlich Vorschau - inklusive Szene aus Staffel 8 von "Game of Thrones"

Zugegeben: Es sind nur vier Sekunden, die HBO auf die neuen Folgen gewährt. Aber nach einem Jahr bitteren Wartens ohne jegliche Informationen, geschweige denn eines definitiven Ausstrahlungsdatums, nehmen Fans alles mit Freude entgegen, was nur ansatzweise andeutet, dass die Warterei irgendwann ein Ende findet.

Hier können Sie sich den Trailer anschauen - die Szene aus Staffel 8 ist nach 1:10 Minuten zu sehen:

"Game of Thrones" Staffel 8: Was bedeutet die Szene?

Der kleine Ausschnitt verrät nicht allzu viel: Jon Snow kehrt nach Winterfell zurück und umarmt seine Schwester Sansa Stark. Diese wirft einen kalten Blick über seine Schulter - auf Daenerys? Das ist alles an Spekulation, was nach diesem Snippet möglich ist.

Immerhin bestätigt der Trailer und das Online-Portal Entertainment Weekly, dass die Ausstrahlung der neuen Folgen definitiv für das erste Halbjahr 2019 geplant ist. Auf diese Weise können die Folgen noch für die Emmys 2019 nominiert werden.

