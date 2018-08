Dieser Hollywood-Star will die Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Witcher"

Die Besetzung von Geralt von Riva in der Netflix-Adaption "The Witcher" ist ein heiß diskutiertes Thema. Nun zeigte sich ein Hollywood-Star interessiert an der Rolle des Monsterjägers.

Seit Bekanntgabe des Streaming-Dienstes Netflix, dass eine Serie zum beliebten Action-Rollenspiel "The Witcher" in Arbeit ist, sind Fans hellauf begeistert. Doch bisher ist so gut wie nichts über die Adaption bekannt.

Auch, was das Casting angeht, gab es seither nur Vermutungen und Ideen, aber nicht einmal handfeste Gerüchte. Was jeder wissen will: Wer bekommt die Hauptrolle und darf den Monsterjäger Geralt von Riva verkörpern? Ein Hollywood-Star hat nun Interesse geäußert.

"The Witcher"-Serie: Superheld möchte Monsterjäger werden

Und bei dem handelt es sich um niemand anderes als Superman persönlich: Henry Cavill zeigt sich im Interview mit dem Online-Portal IGN mehr als interessiert an der Figur. "Absolut. Ja, das wäre eine tolle Rolle", meinte der 35-Jährige nachdem er zunächst über seine Leidenschaft fürs Gamen sprach. Momentan würde er nur "The Witcher 3" spielen. "Ich liebe dieses Spiel, es ist richtig gut."

Dass Cavill begeisterter Zocker ist, ist bereits bekannt: Schließlich soll er einen wichtig Anruf von Zack Snyder ignoriert haben, als dieser ihm die Rolle des Superman anbieten wollte, weil er gerade World of Warcraft spielte.

Doch nicht nur vom Game "The Witcher" ist Cavill überzeugt, auch die Fantasy-Buchvorlage von Andrzej Sapkowski hat der Schauspieler förmlich in sich aufgesogen: "Die Bücher sind wirklich toll. Ich habe angefangen sie zu lesen, und sie sind es wirklich wert." Doch was sagen die ärgsten Kritiker, ergo die Fans, dazu?

Die haben zumindest schon einmal ein Fan-Poster erstellt, dass Henry Cavill als Geralt von Riva zeigt. Das sieht doch vielversprechend aus!

Allerdings scheinen sich viele Geralt-Fans auch eine Besetzung mit Dauer-Bösewicht Mads Mikkelsen zu wünschen. Der kann nicht nur mit fantastischen schauspielerischen Leistungen prahlen, sondern würde auch optisch gut in die Rolle hineinpassen. Hier sehen Sie einen Fan-Trailer:

