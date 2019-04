"Rage 2" und "Total War": Diese Spielekracher kommen im Mai auf PC, PS4 und Xbox

Nach einem fulminanten Start ins Jahr mit Highlights wie "Metro Exodus", "Anno 1800" oder "Mortal Kombat 11" wird der Mai in Sachen Spiele-Releases eher mau.

"Alles neu macht der Mai" heißt es in einem alten Volkslied. Das gilt für Gaming-Fans aber nur bedingt. Nach einem guten Start ins Jahr mit richtigen Spiele-Krachern, lässt es der Mai eher ruhig angehen. Dennoch gibt es ein paar wenige Highlights.

Total War - Three Kingdoms: Echtzeit-Strategie in China

Strategiefans reiben sich schon die Hände. Am 23. Mai erscheint aus dem Hause Creative Assembly der neueste Teil der "Total War"-Reihe: "Total War – Three Kingdoms". Das Spiel entführt in die Zeit der drei Reiche in China - ca. 208–280 n. Chr. Dabei handelt es sich um eine der wichtigsten Phasen Chinas.

Spieler können in "Total War – Three Kingdoms" zwei Modi auswählen. Einer fordert Strategen richtig heraus, der andere erleichtert die Kriegsführung enorm. So können einzelne Generäle ganze Regimente ohne Hilfe auslöschen. Hardcore-Gamer können in dem Spiel sicherlich wieder hunderte Stunden verbringen und die perfekte Taktik ausarbeiten.

"Rage 2": Postapokalyptischer Ego-Shooter

Zurück im Ödland: Jahre nach dem ein Asteroid die Erde getroffen hat, wirft Bethesda die Spieler mit "Rage 2" wieder in die Postapokalypse – und es wird nicht friedlich. Mutanten, die Authority und Banditen warten nur darauf, die Gamer in Stücke zu schießen. Dank allerhand Waffen und Fahrzeuge können sich die Spieler aber wehren. "Rage 2" erscheint am 14. Mai.

"Team Sonic Racing": Wilde Raserei im Stile von "Super Mario Kart"

Wer es etwas friedlicher und bunter will, ist bei "Team Sonic Racing" an der richtigen Adresse. Der Fun-Racer erinnert an den Klassiker "Super Mario Kart" und trumpft ebenfalls mit bunten Strecken und Power-Ups auf. Lokal können vier Spieler gegeneinander antreten und im Online-Multiplayer können sich gleich zwölf Fahrer jagen. "Team Sonic Racing" erscheint am 21. Mai.

Diese Spiele erscheinen im Mai 2019

Titel Plattform Release-Datum A Plague Tale: Innocence PC, PS4, Xbox One 14. Mai 2019 Rage 2 PC, PS4, Xbox One 14. Mai 2019 Team Sonic Racing PC, PS4, Xbox One, Switch 21. Mai 2019 Total War: Three Kingdoms PC 23. Mai 2019

