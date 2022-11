Der „Bitte nicht stören“-Modus von Windows 11

Nur auf eine Sache konzentrieren: Mit „Bitte nicht stören“-Modus arbeitet man konzentrierter. © Christin Klose/dpa-tmn

Wenn ständig Benachrichtigungen aufploppen, fällt es schwer konzentriert zu arbeiten. Deshalb hat sich Microsoft eine neue Funktion bei Windows 11 einfallen lassen.

Hamburg - Windows 11 hat nun auch einen „Bitte nicht stören“-Modus, der konzentriertes Arbeiten oder Lesen erleichtern soll. Nutzerinnen und Nutzer können alle Benachrichtigungen des Betriebssystems, die sie unter Umständen ablenken, einfach stumm schalten.

Auf verschiedene Weise Ruhe bekommen

Wer in Ruhe arbeiten will, kann den Modus auf verschiedene Arten aktivieren. So lässt sich laut „Computer Bild“ (Ausgabe 23/2022) in der Taskleiste auf das Benachrichtigungssymbol klicken. Das ist eine hervorgehobene Zahl, die erscheint, wenn Benachrichtigungen vorliegen. Dann Benachrichtigungseinstellungen auswählen. Dort den „Bitte nicht stören“-Modus aktivieren, indem man den Schalter auf „Ein“ stellt.

Tipp: Wer zu bestimmten Tageszeiten oder bei bestimmten Aktivitäten keine Meldungen erhalten will, kann das einfach einrichten. Dafür diese Option anklicken: „Bitte nicht stören“ automatisch aktivieren.

Die Benachrichtigungen gehen nicht verloren

Alternativ gelangt man laut Microsoft-Support auch über „Start“ und „Einstellungen“ zu den Benachrichtigungseinstellungen. Dann „System“ und „Benachrichtigungen“ auswählen und die Einstellungen ändern. Das klappt auch schon im weiter verbreiteten Windows 10 so.

Aber keine Angst, die so geblockten Benachrichtigungen gehen nicht verloren. Sie lassen sich jeder Zeit im Info-Center ansehen. dpa