An diesem Ort bekommen Spieler in Red Dead Redemption 2 garantiert ihr Traumpferd

Ein genialer Trick hilft dabei in Red Dead Redemption 2 an die besten Pferde zu gelangen.

Ein weißer Araber oder ein Tigerstreifen-Brauner Mustang: Wer hätte in Red Dead Redemption 2 nicht gerne so ein Pferd? Mit einem einfachen Trick soll es möglich sein.

Ohne ein Pferd wird Red Dead Redemption 2 schnell witzlos - schließlich ist es das Hauptfortbewegungsmittel in der Western-Welt. Anders als in GTA, wo Autos nur ein Mittel sind, um von A nach B zu kommen, muss ein Pferd in RDR2 allerdings gut behandelt und gezähmt werden. Um an einen richtig guten Gaul zu kommen, muss man also Geduld haben - und vielleicht auch eine Portion Glück.

Ein Spieler hat nun jedoch einen Trick entdeckt, der es Ihnen ermöglichen könnte, an nahezu jedes Pferd zu kommen. Wie dieser funktioniert, lesen Sie hier.

Red Dead Redemption 2: So kommen Sie problemlos an Ihr Wunschpferd

Auf dem Online-Forum Reddit berichtete der Nutzer Cerusia vor Kurzem von einem genialen Tipp, um an das Wunschpferd zu kommen. Seinen Schilderungen zufolge spawnen viele Pferde in dem beschaulichen Städtchen St. Denis. Dieses spielt storytechnisch zwar erst ab Kapitel vier eine Rolle, doch man kann schon vorher hinreiten. Den genauen Ort hat der Reddit-Nutzer auf der Karte markiert.

Wer an dem Stall angelangt, wird aber jeweils nur ein Pferd vorfinden. Gefällt der vorhandene Gaul nicht, müssen Spieler folgendes tun:

in der Nähe das Spiel speichern

das Spiel verlassen und neustarten

die Stelle erneut aufsuchen

Dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderes Pferd dort stehen. Auf diese Weise können Spieler an extrem seltene und beliebte Pferde kommen, wie zum Beispiel einen weißen Araber oder einen Tigerstreifen-Braunen Mustang, der eigentlich erst in Epilog 2 auftauchen sollte.

Verschiedene Nutzer auf Reddit bestätigen nun, dass der Trick tatsächlich funktioniert. Wer dies auch ausnutzen will, sollte sich aber beeilen - bevor sich die Entwickler entscheiden, die Möglichkeit mit einem Update zu beheben.

