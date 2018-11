Oh no! So lange müssen Fans noch auf die zweite Staffel von Dark warten

Erinnern Sie sich noch an die deutsche Netflix-Serie Dark, die letztes Jahr auch international begeisterte? Viele fragen sich gerade: Wo bleibt denn nun die zweite Staffel?

Vielerorts wundern sich derzeit fleißige Netflix-Gucker, wo denn nun die zweite Staffel von Dark bleibt. Die erste Staffel erschien letztes Jahr im Dezember - und Fans sind es von der Streaming-Plattform gewöhnt, jährlich mit neuen Folgen belohnt zu werden. Was bedeutet: Jetzt müssten doch bald die neuen Episoden kommen?!

Wann kommt Staffel 2 von Dark? Darsteller packt aus

Von Netflix hat man allerdings schon seit längerem nichts mehr zu der Serie gehört. Nur eines ist offiziell bekannt: Staffel 2 wird kommen. Doch ausgerechnet ein Darsteller macht den Hoffnungen der Fans nun einen Strich durch die Rechnung. Oliver Masucci, in der Serie als Ulrich Nielsen bekannt - zur Erinnerung: der Vater vom vermissten Mikkel - war in letzter Zeit fleißig auf Instagram unterwegs und hielt Fans über die Serie up to date. Was dabei auffällt: Der Schauspieler hat gerade erst Ende Oktober seine Szenen abgedreht.

Weitere Darsteller sind womöglich noch mitten in den Dreharbeiten. Das heißt, eine Ausstrahlung der neuen Folgen im Dezember erscheint schon mal sehr unwahrscheinlich.

Aber es kommt noch dicker: Oliver Masucci hielt bei direkter Nachfrage eines Fans mit den Infos nicht hinterm Berg. Seiner Meinung nach ist ein Erscheinen der zweiten Staffel im Juni 2019 (!) wahrscheinlich. Seine Kommentare auf Instagram hat freundlicherweise ein Nutzer des Online-Forums Reddit geteilt: