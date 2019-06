"Cyberpunk 2077": Nach Release-Termin und Trailer knackt der Titel ersten Meilenstein

Bei der Spielemesse E3 gab es endlich Neuigkeiten zum neuen CD-Projekt-Red-Titel "Cyberpunk 2077". Zum Trailer und Erscheinungstermin folgte eine prominente Überraschung.

"Cyberpunk 2077" ist vermutlich der Titel, der derzeit am sehnlichsten von Gamern erwartet wird. Schon im letzten Jahr zur Spielemesse E3 in Los Angeles präsentierten die Entwickler einen ersten Trailer zum Open-World-Spiel und lösten damit Begeisterungsstürme aus. Nun gab Microsoft auf seiner Pressekonferenz auf der E3 2019 am Wochenende weitere wichtige Details bekannt - mitsamt neuem Trailer und Release-Termin!

Trailer, Release-Termin und mehr: So aufregend war die Präsentation von "Cyberpunk 2077"

Endlich können sich Gamer einen Termin im Kalender rot anstreichen: Am 16. April 2020 wird "Cyberpunk 2077" von CD Projekt Red, den Machern der "Witcher"-Reihe erscheinen. Somit haben sich erste Spekulationen, dass der Titel im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt kommen wird, bestätigt.

Neben einem Release-Datum gab es zudem einen weiteren Trailer, der eine Szene aus dem Spiel zeigt. Darin ist die geplante Übergabe eines Chips zu sehen, doch Kunde und Überbringer überwerfen sich. Im Zuge dessen dürfen Gamer einen ersten Blick auf die Modifikationen werfen, die sie in ihren Körper einbauen können: ausfahrbare Klingen zum Beispiel. Und noch ein Kracher folgt: Die letzte Szene zeigt Keanu Reeves, der wohl eine Rolle in "Cyberpunk 2077" spielen wird! Der "John Wick"-Darsteller erschien sogar während der Konferenz auf der Bühne, um das Erscheinungsdatum bekannt zu geben.

"Cyberpunk 2077" schlägt bei Steam ein wie eine Bombe

Bei all der Aufregung und dem Hype um "Cyberpunk 2077" ist es kaum verwunderlich - aber dennoch beachtlich -, dass der Titel auf Steam schon kurz nach Bekanntgabe des Release-Termins schon auf Platz eins der Topseller gelandet ist (Stand 11. Juni 2019). Die Gamer scheinen trotz überschaubarer Informationen und längerer Wartezeit schon überzeugt vom neuen Spiel und den Entwicklern - und bestellten das Game fleißig vor. Später soll es auch auf den Plattformen GOG und EGS vorbestellbar sein. Erscheinen wird es für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

