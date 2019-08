Leben Bärtierchen auf dem Mond?

Tausende Bärtierchen waren an Bord der israelischen Raumsonde „Beresheet“, die im April auf dem Mond zerschellte. Die winzigen Tierchen könnten überlebt haben.

Auf dem Mond gibt es in tiefen, dunklen Kratern Wasser, aber bislang wohl kein Leben. Das könnte sich im April jedoch geändert haben - ohne, dass es jemand mitbekommen hat: Damals ist die private israelische Raumsonde „Beresheet“ auf den Mond gestürzt. Mit an Bord: tausende Bärtierchen, winzige Lebewesen. Eigentlich sollte „Beresheet“ auf dem Mond landen und Israel zur vierten Nation machen, der eine weiche Landung auf dem Erdtrabanten gelingt. Gleichzeitig wäre es die erste Landung einer privat finanzierten Raumsonde auf dem Mond gewesen. Doch die Mission ging schief und „Beresheet“ stürzte beim Landeversuch ab.

Die kleinen Passagiere könnten den Absturz von „Beresheet“* jedoch überlebt haben: Bärtierchen (auch bekannt als Wasserbären) gelten als sehr robust. Zwar benötigen sie zum Leben selbst einen Wasserfilm, doch sie können lange Zeit ohne Wasser und Nahrung auskommen und sowohl in großer Hitze als auch großer Kälte oder extremer Strahlung überleben.

Bärtierchen: Experiment zeigt, dass sie im Weltraum überleben können

Ein Experiment der europäischen Raumfahrtorganisation Esa zeigte 2008, dass Bärtierchen sogar im Vakuum des Weltraums überleben können.

Überlebenschance der Bärtierchen auf dem Mond „sehr hoch“

Nun sind die winzigen Tierchen also auf dem Mond angekommen. Dort wird es aber künftig nicht unbedingt vor Bärtierchen wimmeln: Die kleinen Tierchen wurden in getrocknetem Zustand in die Raumsonde geladen, als Teil einer „Bibliothek“, die die Arch Mission Foundation zur „Beresheet“-Mission* beigetragen hat.

„Wir glauben, dass die Überlebenschancen für die Bärtierchen sehr hoch sind“, zitiert BBC News Nova Spivack, den Mitgründer der Arch Mission Foundation. Im besten Fall habe die Raumsonde die Bibliothek beim Einschlag ausgeworfen und sie liege in einem Stück in der Nähe der Absturzstelle.

Um die Bärchen wieder zum Leben zu „erwecken“, werden Wasser, Sauerstoff und Nahrung benötigt. Ob sie all das auf dem Mond alleine finden werden? Eher unwahrscheinlich - vor allem Sauerstoff gibt es dort bekanntermaßen nicht. Wasser ist in tiefen, dunklen Kratern am Südpol in Form von Wassereis zu finden - leicht zugänglich ist es für die kleinen Lebewesen jedoch nicht.

Astronauten auf dem Mond dürften keine krabbelnden Bärtierchen begegnen

Den nächsten Astronauten, die nach aktueller Planung der US-Raumfahrtorganisation Nasa 2024 den Mond betreten sollen, dürften jedenfalls keine krabbelnden Bärtierchen begegnen - und falls doch, würden es die Astronauten (zu denen erstmals auch eine Frau gehören soll) eher nicht bemerken: Die achtbeinigen Lebewesen sind weniger als einen Millimeter groß.

