Neuer Launch-Trailer zu "Assassin's Creed Odyssey" geht in die Vollen 

Ubisoft lässt sich nicht lumpen und hat einen weiteren Trailer zu "Assassin's Creed Odyssey" veröffentlicht. Dieser soll Spieler schon auf den Launch einstimmen.

Vor kurzem noch schien der 5. Oktober 2018 weit entfernt zu sein. Doch schon nächste Woche ist es endlich so weit und Gamer können sich in eine neue Welt der "Assassin's Creed"-Reihe stürzen.

Ubisoft gibt deshalb nochmal Gas und veröffentlichte nun einen Launch-Trailer, um Fans auf Odyssey vorzubereiten.

"Assassin's Creed Odyssey": Launch-Trailer deutet finstere Zeiten an

In "Assassin's Creed Odyssey" schlüpfen Spieler in die Haut von Alexios oder Kassandra und sind damit direkter Nachfahre des Königs Leonidas. Als Söldner stehen für Sie im antiken Griechenland verschiedenste Missionen an: Unter anderem Seeschlachten und die Jagd auf Medusa, wie ein Gameplay-Trailer bereits verraten hat.

In der neuen Vorschau hingegen wird es noch mal richtig düster - Unheil scheint sich anzubahnen. Doch überzeugen Sie sich selbst:

Das ist der Launch-Trailer zu "Assassin's Creed Odyssey"

"Assassin's Creed Odyssey" nächste Woche für PC, Playstation 4 und Xbox One.

