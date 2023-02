Serienhit „You – Du wirst mich lieben“ auf Netflix von Caroline Kepnes

Hochspannung in drei Staffeln auf Netflix. Die Buch-Reihe „You“ von Caroline Kepnes sorgt für Thriller-Unterhaltung. Vier Bände sind erschienen.

Die Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“, ist der Buchreihe entsprechend auf vier Staffeln ausgelegt. Die erste Staffel zum ersten Buch erschien 2018. Derzeit wird die vierte Staffel nach und nach auf Netflix verfügbar gemacht. Die Geschichte um Joe Goldberg, der in einem Buchladen in New York arbeitet und mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat, sorgt für viel Gänsehaut-Momente und ist somit ein perfekter Thriller.

Caroline Kepnes „You – Du wirst mich lieben“: Über das Buch

Joe Goldberg ist gut aussehend, charmant – und bereit, sich endlich zu verlieben. Als die angehende Autorin Guinevere Beck die Buchhandlung betritt, in der er arbeitet, ist er augenblicklich von ihr hingerissen. Er weiß, dass er sie wiedersehen muss, und tut, was jeder in seiner Situation tun würde: Er googelt ihren Namen und findet alles über sie heraus, was er kann, um ihr „zufällig“ ein zweites Mal zu begegnen. Beide spüren die Verbindung, die zwischen ihnen herrscht – es ist die perfekte Liebesgeschichte.... oder?

Im Buch, genau wie in der Netflix-Serie, verfolgen wir Joe Goldbergs Gedanken und Handlungen. Es ist die Schreibweise, die Art, wie die Hauptfigur Joe die junge Autorin Guinevere mit „Du“ anspricht. Dies stellt eine ganz individuelle Nähe her und lässt beim Lesen sehr häufig Gänsehaut-Momente entstehen. Was fühlt Joe, welche Handlungen hat er vor. Vieles bleibt hier erst einmal offen. Wir als Leser bleiben oft außen vor. Alle Eindrücke schildert Caroline Kepnes durch die Augen ihrer Hauptfigur, was aber in diesem Genre-Thriller überaus passend ist.

Auch Großmeister Stephen King fand das Buch herausragend und hatte bisher „nichts Vergleichbares“ gelesen. Für Fans von Patricia Highsmith und Ira Levin. Auch wer gerne die Thriller von Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch liest, wird mit „You – Du wirst mich lieben“ seine wahre Freude haben.

Joe trifft in der Buchhandlung, in der er arbeitet, durch Zufall auf die junge Guinevere Beck, die ihn vom ersten Moment an zu faszinieren scheint. Kurz darauf beginnt er sie im Netz und auch in der Realität zu stalken. Er möchte sie für sich gewinnen. Ganz oder gar nicht. Immer wieder flackern Erinnerungsfetzen aus der Vergangenheit auf. Was ist mit seiner Ex-Freundin passiert? Wo ist der Eigentümer, dem der Buchladen gehört und der Joe die Faszination an Büchern und auch am Buchbinden beigebracht hat? Die Seiten des Buches fliegen nur so dahin. Als Leser stellt man sich immer wieder die Frage, ob es gut ist, private Infos, in den sozialen Medien preiszugeben. Stalker haben damit unendliche Möglichkeiten, wie es auch Kristine Getz in „Poppy“ beschreibt.

Caroline Kepnes „You – Du wirst mich lieben“: Fazit

Für alle Thriller-Fans ein Muss. Die unterschwellige Bedrohung, die von der Hauptfigur Joe ausgeht, zieht den Leser in den Band. Man möchte wissen, wie es weitergeht und wie er seine Gegenüber manipuliert.

Caroline Kepnes „You – Du wirst mich lieben“ 2018 Lyx, ISBN-13 978-3-7363-1081-0 Preis: Paperback 12,90 €, 511 Seiten

Caroline Kepnes

Caroline Kepnes wurde in Cape Cod geboren. Sie hat bereits mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht und Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben. Außerdem arbeitet sie als Journalistin für Entertainment Weekly. Sie hat einen Abschluss von der Brown University in Kulturwissenschaften und lebt seit einigen Jahren in Los Angeles.