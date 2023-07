Perfektes Buch für den Urlaub, herzerwärmender Wohlfühlroman: „Sommerglück in Schweden“

Von: Jessica Bradley

„Sommerglück in Schweden“ entführt die Leser in eine traumhafte schwedische Landschaft und begeistert mit seiner bezaubernden Geschichte.

Das Buch überzeugt mit einem gelungenen Setting, herzerwärmenden Charakteren und einer gut ausgearbeiteten Story, die alles harmonisch miteinander verbindet. Die Präsenz von Kindern und Tieren sorgt fast immer für unterhaltsame Geschichten, und auch hier gelingt es bestens, diese Elemente einzubinden.

Eine Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und unvergesslicher Augenblicke: „Sommerglück in Schweden“.

Sofia begleitet ihre Freundin Milla ins Krankenhaus, wodurch sie die Verantwortung für deren Sohn Emil übernimmt und gemeinsam machen sie sich auf den Weg in den langersehnten „Bullerbü“-Urlaub. Wieder in ihrer alten Heimat Småland angekommen, sieht sie sich nicht nur mit Erinnerungen aus der Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit dem mürrischen Tierarzt Bengt und dessen Kindern. © Pond5/Imago/Goldmann/Montagebild

Sofia, die beste Freundin von Milla, erweist sich als Retterin in der Not und begibt sich mit Emil auf eine Reise in ihre alte Heimat, die sie vor zehn Jahren überstürzt verlassen hatte. Zu ihrer Überraschung ziehen die grünen Wiesen, tiefblauen Seen und hübschen roten Holzhäuser Sofia in ihren Bann – genauso wie der Tierarzt Bengt, auf dessen Hof Emil und sie einen unvergesslichen Sommer verbringen.

Der kleine Emil aus Stockholm wünscht sich nichts sehnlicher, als den Sommer in Småland zu verbringen – dort, wo die Geschichten seiner Lieblingsautorin Astrid Lindgren spielen. Als seine Mutter Milla jedoch plötzlich ins Krankenhaus muss, droht der geplante Urlaub zu platzen.

Eine lebendige Beschreibung der schwedischen Natur, liebevoll gestaltete Charaktere und eine mitreißende Handlung

Die Autorin beherrscht meisterhaft die Kunst, die Atmosphäre und Schönheit Schwedens einzufangen. Beim Lesen spürt man förmlich den warmen Sommerwind, kann die frische Luft riechen und das Rauschen der Bäume hören.

Besonders gelungen ist die Darstellung der Charaktere. Allen voran sind die Kinder, insbesondere Emil, äußerst liebenswert und haben mich immer wieder zum Lachen gebracht. Auch die teils schrulligen Dorfbewohner waren treffend dargestellt.

Sofia, als Hauptfigur, ist eine starke und warmherzige Persönlichkeit, die durch ihre Rückkehr in die alte Heimat eine persönliche Entwicklung durchläuft.

Lisa Andersson „Sommerglück in Schweden“ 2023, Goldmann, ISBN 13-978-3-442-49284-8 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format)

Lisa Andersson

Lisa Andersson ist das Pseudonym einer renommierten deutschen Schriftstellerin, die bereits eine Vielzahl von Romanen veröffentlicht hat. Sie lebt zusammen mit ihrer Familie und ihrem Hund Henry in der Nähe von Köln. In ihrer Freizeit verbringt sie am liebsten ihren Urlaub in Schweden und entführt auch gerne ihre Leser in den Norden des Landes.

