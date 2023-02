Buchtipps: Die vier besten Neuerscheinungen aus dem Februar 2023

Von: Sven Trautwein

Vielerorts ist es draußen noch grau und nasskalt. Die richtigen Bücher sorgen für spannende Unterhaltung. Vier Bücher legen wir Ihnen ganz besonders ans Herz.

So richtig viel lässt sich an diesen nasskalten, grauen und verregneten Tagen noch nicht anfangen. Ein gutes, spannendes Buch erlaubt es, die Gedanken auf Wanderschaft zu schicken, sich in fremde Figuren hineinzuversetzen und mit ihnen mitzufiebern. Diese vier Bücher möchten wir Ihnen mit auf die Leseliste setzen.

Victoria Belim „Rote Sirenen“

Victoria Belims „Rote Sirenen“ ist eines von vier lesenswerten Büchern im Februar. © TT/Imago/Aufbau Verlag

Während Russland 2014 die Krim annektiert, kehrt Victoria in die Heimat ihrer Familie, die Ukraine, zurück. Dort ist sie geboren und aufgewachsen. Sie will verstehen, woher sie kommt. Wieso ist ihr Urgroßonkel Nikodim in den 1930er Jahren spurlos verschwunden, und warum spricht in der Familie seit fast einem Jahrhundert niemand über ihn?

Victoria Belim legt eine sehr aktuelle Familiengeschichte vor. Es ist die ergreifende Spurensuche einer jungen Frau und eine emotionale autobiografische Geschichte, die nicht aktueller sein könnte.

Victoria Belim „Rote Sirenen“ Übersetzt von Ekaterina Pavlova 2023 Aufbau Verlag, ISBN-13 978-3-8412-3224-3 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 16,99 €, 343 Seiten (abweichend vom Format)

Arto Paasilinna „Die Giftköchin“

Linnea Ravaska, eine clevere alte Dame, verbringt ihren Lebensabend auf dem Land. Die Idylle trügt jedoch, denn die Ruhe wird regelmäßig von ihrem zwielichtigen Neffen und seinen Kumpels gestört. Die stehlen bei ihren Besuchen jedes Mal das wenige Geld, das sie besitzt. Linnea beschließt, sich mit den Mitteln einer Dame gegen die Ganoven zu wehren, die ihr mittlerweile nach dem Leben trachten. Ein nur auf den ersten Blick ungleicher Kampf beginnt ...

„Die Giftköchin“ ist bereits 1988 in Finnland erschienen. Es ist ein typischer Paasilinna, der ein wenig anders daherkommt. Kein klassischer Krimi im eigentlichen Sinne, denn der Täter steht schon von Beginn an fest. Hier geht es nicht um das „wer“, sondern vielmehr um das „wie“. Spannend auf alle Fälle.

Arto Paasilinna „Die Giftköchin“ 2022 Lübbe, ISBN-13 978-3-404-18927-4 Preis: Taschenbuch 12 €, 223 Seiten

Ian Rankin „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“

Mitten in der Nacht erhält John Rebus einen Anruf seiner Tochter Samantha. Ihr Ehemann Keith ist verschwunden. Völlig aufgelöst bittet sie ihren Vater um Hilfe. Rebus vermutet das Schlimmste, denn aus langjähriger Polizeiarbeit weiß er: Falls Keith etwas zugestoßen sein sollte, wird der erste Verdacht auf Samantha fallen.

Es ist bereits der 23. Band mit John Rebus. Die Erfolgsgeschichte erinnert ein wenig an die Krimis von Elizabeth George. Auch wenn Rebus seine Hauptfigur im Gegensatz zu vielen anderen schreibenden Kollegen altern lässt, sind die Geschichten immer frisch wie in den ersten Bänden. Möge Ian Rankin ihn weiterhin auf Ermittlungstour schicken. Nicht nur für die Times gilt Ian Rankin als unübertroffener Meister der britischen Krimis.

Ian Rankin „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“ Originaltitel „A Song For The Dark Times“ 2022 Goldmann, ISBN-13 978-3-442-31558-1 Preis: Hardcover 22 €, 512 Seiten (abweichend vom Format)

Bret Easton Ellis: „The Shards“

Der siebzehnjährige Bret ist in der Oberstufe der exklusiven Buckley Prep School, als ein neuer Schüler auftaucht. Robert Mallory ist intelligent, gutaussehend und charismatisch und zieht Bret magisch an. Bret ist sich sicher, dass Robert ein düsteres Geheimnis hat, und kann dennoch nicht verhindern, dass Robert Teil seiner Freundesgruppe wird. Als der Trawler, ein Serienmörder, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, immer näher an ihn und seine Clique heranrückt, gerät Bret zunehmend in eine Spirale aus Paranoia und Isolation. Doch wie zuverlässig ist Bret als Erzähler?

Endlich ist er zurück. Und er kann es noch. Und wie. Es ist eine düstere und auf tragische Weise auch komische Erzählung, die Ellis auf über 700 Seiten vorlegt. Nicht umsonst eines der wichtigsten Bücher dieses Jahres.

Bret Easton Ellis: „The Shards“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00482-3 Preis: Gebunden 28 €, E-Book 19,99 €, 736 Seiten (abweichend vom Format)