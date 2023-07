Pädagogisch wertvolle Kinderbücher für Kinder ab 10 Jahren

Von: Sven Trautwein

Teilen

Bücher, die nicht nur spannend erzählt sind, sondern auch gewisse Werte wie Freundschaft, Mut und Toleranz transportieren. Wir stellen Ihnen vier Titel vor.

Für viele Kinder ist es schwierig, Zeit und Ruhe zu finden, um ein Buch zu lesen. Oft sind die Ablenkungen einfach zu groß. Um Kinder zum Lesen zu motivieren, sind gute Bücher mit unterhaltsamen und spannenden Geschichten von großer Bedeutung. So haben wir hier eine kleine Liste von empfohlenen Büchern für Kinder ab einem Alter von 10 Jahren zusammengestellt.

Vier pädagogisch wertvolle Kinderbücher für Jungen und Mädchen

Pädagogisch wertvolle Bücher unterhalten nicht nur. Sie vermitteln auch Werte wie Freundschaft, Toleranz und Mut. Vier Titel stellen wir Ihnen vor. © candy18/Panthermedia/Imago

Im Allgemeinen sind Jungen von Geschichten mit großen Abenteuern sehr fasziniert. Ob es sich um eine Schatzinsel oder eine Welt voller Ritter und Drachen handelt, solche Geschichten wecken ihr Interesse. Heutzutage basieren viele Kinderbücher auf einfallsreichen und neuen Erzählungen. Als Eltern sollten Sie sich also nicht wundern, wenn Ihnen das eine oder andere Märchen unbekannt vorkommt. Wie wichtig auch Vorlesen ist, zeigt eine neue Studie. In dieser heißt es, dass ein Viertel der Grundschüler nicht richtig lesen kann.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar und die Tieferschatten“

Rico ist zehn Jahre alt und bezeichnet sich selbst lakonisch als „tiefbegabt“. Er lebt in schwierigen Verhältnissen in Berlin, ist temperamentvoll, herzlich und ein aufmerksamer Beobachter, auch wenn er manchmal durcheinander ist. Als er auf Oskar trifft, einen hochbegabten Jungen, der aus übermäßiger Vorsicht immer einen Sturzhelm trägt, finden sich zwei Jungen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Trotz ihrer Unterschiede lassen sie sich bedingungslos aufeinander ein und enthüllen gemeinsam einen Kindesentführer, der Berlin in Atem hält. Es ist eine höchst amüsante Geschichte über Freundschaft und eine feinfühlige Milieustudie. 2014 wurde das Buch verfilmt. 2009 erhielt es den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der leicht den roten oder den grünen oder auch den blauen Faden verliert. Aber als er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm kennenlernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, geht es in seinem Kopf ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren sogar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft …

Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ 2011 Carlsen, ISBN-13 978-3-551-31029-3 Preis: Taschenbuch 6,99 €, 220 Seiten

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

Nikola Huppertz „Schön wie die Acht“

In einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung schien, kannte Malte nur die natürlichen Zahlen. Die Drei für Mama, Papa und Malte. Die Fünf für die Finger an seiner Hand. Doch dann erkannte er, dass es auch negative Zahlen, irrationale Zahlen, Brüche und unendliche Dezimalstellen gibt. Anfangs weinte Malte, weil nichts mehr so war wie zuvor. Es war, als ob das Universum in tausend Stücke zerbrochen war. Doch schließlich entwickelte sich Malte zu einem Mathematik-Champion. Der Titel war 2022 für den Jugendliteraturpreis nominiert. Ein feinfühliges Buch über Familie und die eigene Selbstfindung. Ist es bei den Eltern zu einer Trennung gekommen, empfehlen wir von Ilona Einwohlt „Zicke, Zacke, Trennungskacke“.

Malte liebt Zahlen und trainiert fleißig für die Mathe-Olympiade, bei derer unbedingt gewinnen will. Als einziger seiner Schule hat er sich für die Landesrunde qualifiziert. Doch zu Hause bricht das Chaos aus, als seine 16-jährige Halbschwester Josefine für vier Wochen bei ihnen einzieht. Sie eckt überall an, schwänzt die Schule und macht Malte das Leben schwer – wie soll er so vernünftig lernen? Zu allem Überfluss taucht auch noch Lale in seiner Mathe-AG auf. Sie ist nicht nur eine ernstzunehmende Konkurrentin, sondern auch noch »schön wie die Acht« und bringt ihn völlig durcheinander. Als ihm alles zu viel wird und er die Olympiade hinschmeißen will, rückt ihm ausgerechnet Josefine den Kopf wieder gerade.

Nikola Huppertz „Schön wie die Acht“ 2022 Tulipan, ISBN-13 978-3-86429-484-6 Preis: 14 €, 340 Seiten

Marianne Kaurin „Irgendwo ist immer Süden“

Dieser Roman behandelt das Thema von Reichtum und Armut sowie einer ungleichen gesellschaftlichen Dynamik. Es besteht ein bewusster Kontrast zwischen diesen Aspekten, denn das Hinterfragen von Problemen hat in der skandinavischen Literatur eine lange Tradition und ist vielen Autoren ein dringendes Anliegen. Dies liegt auch daran, dass die Vorstellung einer Erzählung, in der alle Menschen mehr oder weniger gleich viel haben, nicht mehr uneingeschränkt gültig ist. Ina, eine der Hauptfiguren, betrachtet diese Entwicklung mit erschreckender Nüchternheit.

Am letzten Schultag soll jeder aus der Klasse von seinen Plänen für die Sommerferien erzählen. Alle verreisen. Ins Ausland. Inas Mitschüler sind geradezu versessen aufs Ausland – es gibt sogar einen Wettstreit, wer schon in den meisten Ländern war. Als Ina an der Reihe ist, pocht es in ihrem Bauch, fast ganz oben beim Herzen. Und dann hört sie sich vor der Klasse sagen, sie würde in den Süden fahren. Nur, um dazuzugehören ...

Marianne Kaurin „Irgendwo ist immer Süden“ Aus dem Norwegischen von Franziska Hüther 2020 Woow Books, ISBN-13 978-3-96177-050-2 Preis: gebunden 15 €, 228 Seiten

Hayfa Al Mansour „Das Mädchen Wadjda“

„Das Mädchen Wadjda“ ist das erste Kinderbuch der Filmemacherin Hayfa Al Mansour, die in Saudi-Arabien als eine der wichtigsten Filmschaffenden gilt. Es ist die Adaption ihres erfolgreichen gleichnamigen Spielfilms. 2016 wurde Hayfa Al Mansour dafür mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Ihre Arbeit im Königreich wird sowohl gelobt als auch verurteilt, da sie Diskussionen über Themen anregt, die gemeinhin als Tabu angesehen werden.

Die 10-jährige Wadjda wünscht sich nichts sehnlicher als das grüne Fahrrad aus dem Laden um die Ecke. Dass Mädchen in Saudi-Arabien gar nicht Rad fahren dürfen, interessiert den kleinen Wildfang wenig. Einfallsreich versucht sie, sich ihren Traum einfach selbst zu erfüllen – durch den Handel mit selbstgefertigten Armbändern auf dem Schulhof oder den hoch dotierten Koranwettbewerb an der Schule. Am Ende kommt zwar alles etwas anders als gedacht, aber Wadjdas Traum geht in Erfüllung!

Hayfa Al Mansour „Das Mädchen Wadjda“ Übersetzt von Catrin Frischer 2017 cbt, ISBN-13 978-3-570-31146-2 Preis: 10 €, 302 Seiten

Für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren ist „Almuth und der Hühnersommer“ die perfekte Sommer-Lektüre.