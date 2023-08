Vier Bücher für ein gesundes und stressfreies Leben

Von: Jessica Bradley

Sachbücher sind wertvolle Ressourcen, die eine Fülle von Informationen, Wissen und Einsichten bieten. Im Alltag können sie als verlässliche Quellen dienen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, sich in verschiedenen Themen weiterzubilden und frische Perspektiven zu gewinnen. Unabhängig vom Interessensgebiet ermöglichen Sachbücher Lesenden, ihr Wissen zu vertiefen und sich kontinuierlich persönlich und intellektuell weiterzuentwickeln.

Es bietet Strategien zur digitalen Entschleunigung, viele Tipps und Tricks zur Veränderung Ihrer Alltagsgewohnheiten und gibt Leserinnen und Lesern eine schrittweise Anleitung für zu Hause an die Hand, samt Selbsttests, Hintergrundwissen und Interviews. Das Trainingsprogramm basiert auf den beliebten SPIEGEL-Coachings, die von der Psychologin Anne Otto zusammen mit Experten aus verschiedenen Bereichen der Psychologie und der Beratung entwickelt wurden.

Basierend auf aktuellen Forschungserkenntnissen verfolgt die angesehene Wissenschaftsjournalistin Catherine de Lange die Frage, welche Faktoren die Funktionen unseres Gehirns maßgeblich beeinflussen. Sie beleuchtet, was in den Bereichen Ernährung, Schlaf, körperliche Aktivität, geistige Übungen und zwischenmenschliche Beziehungen spezifisch getan werden kann, um das Wohlbefinden unseres Gehirns sowie folglich unseres Körpers und unserer Psyche zu fördern.

Die Psychotherapeutin Annalena Thomas nimmt Sie an die Hand und zeigt Ihnen, wie Sie selbstbewusst und voller Vertrauen durch diese herausfordernde Zeit samt all Ihren Gefühlen und Unsicherheiten navigieren und stimmige Entscheidungen für sich treffen können.

Dieses Buch stellt eine vielfältige Palette an geheimnisvollen Werkzeugen und bewussten Übungen zur Verfügung. Diese reichen von Naturkunde und Farbenlehre bis hin zu Kristallen, Amuletten, Tarotkarten und Atemtechniken sowie Zaubersprüchen und dem Erschaffen des eigenen Zauberzirkels.

Was bedeutet es, in der heutigen Zeit eine Hexe zu sein? Es bedeutet, eine andere Einstellung zum Leben zu haben. Es bedeutet, im Einklang mit den Wundern der Natur zu leben und deren Kräfte für sich zu nutzen. Vor allem aber bedeutet es, sich auf den Weg zu machen, die eigenen Stärken in all ihrer Einzigartigkeit zu entdecken