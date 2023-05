Tom Hanks Debüt-Roman weist autobiografische Züge auf

Von: Sven Trautwein

Tom Hanks plaudert in seinem neuen Roman „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ aus dem Nähkästchen. © ZUMA Wire/Imago/Cornerstone PRH (Montage)

Zweimaliger Oscar-Gewinner Tom Hanks legt mit seinem Debüt-Roman ein teilweise autobiografisches Buch vor.

Mehr zum Thema „Es gab auch schwierige Tage!“: Tom Hanks plaudert in seinem Roman aus dem Nähkästchen

Der zweimalige Oscar-Gewinner veröffentlicht „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“, inspiriert von seiner eigenen Filmkarriere. Tom Hanks sagt, er habe seinen ersten Roman als „Befreiung von dem niemals endenden Druck“ geschrieben, Filme zu machen. Worum es in seinem Roman geht, lesen Sie auf 24books.de.