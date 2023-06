Die aktuellen Top-5 Amazon-Bestseller der KW 21

Von: Sven Trautwein

Was tut sich bei den Belletristik-Bestsellern in der aktuellen Kalenderwoche 21, Ende Mai 2023? Diese fünf Titel sorgen für Bewegung in der Liste.

Welche Änderungen und Verschiebungen ergeben sich bei der aktuellen Amazon-Bestsellerliste im Bereich Belletristik? Ein langes Pfingstwochenende liegt vor uns und damit auch viel Zeit für spannende Unterhaltung. Spannend ist auch der Blick auf den Bereich Belletristik. Ein wenig Bewegung hat es hier bei den aktuellen Bestsellern der Woche gegeben. Die fünf Top-Titel stellen wir Ihnen vor.

In der KW 21 sind wieder interessante Titel bei Amazon in der Bestsellerliste. Dieses Mal hauptsächlich Krimis und Thriller. © Arnulf Hettrich/Imago/DuMont (Montage)

Da sich drei der Top-5-Bestseller nur ein wenig verändert haben, darunter „Elternabend“ von Sebastian Fitzek, stellen wir Ihnen hier die aktuellen fünf Aufsteiger der Woche vor, die in den vergangenen Tagen an Verkäufen zugelegt haben. So u. a. „Die Geheimnisse der anderen“ aus der Amazon-eigenen Reihe.

Loreth Anne White „Die Geheimnisse der anderen“

Lily Bradley ist Psychotherapeutin und weiß, dass jeder Mensch etwas zu verbergen hat. Um ihre eigene Vergangenheit unter Verschluss zu halten, kontrolliert sie alles: ihre Praxis, ihre Familie und ihr schönes Leben im idyllischen Story Cove an der Pazifikküste. Doch dann taucht die attraktive Künstlerin Arwen Harper auf – und plötzlich sind die Geheimnisse der Bewohner nicht mehr sicher.

Die aus Südafrika stammende Autorin, die jetzt in Kanada lebt, hat schon einige Thriller und Mystery-Romane geschrieben. Den Lesern gefällt hier das Setting, die Geschichte und die Wendungen, die in „Die Geheimnisse der anderen“ auftauchen. Für viele Fans ist es ein wahrer Pageturner, den man nur ungern aus der Hand legt.

Loreth Anne White „Die Geheimnisse der anderen“ 2023 Amazon Publishing, IBSN-13 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 446 Seiten Hier bestellen!

Salim Güler „Küstengier“

Nach einer Party am Niendorfer Strand wird Celine Bock auf dem Heimweg ermordet. Lena und Mads Johannsen von der Ostseekriminalpolizei vermuten den Täter im Bekanntenumfeld und stoßen bald auf erste Verdächtige …

Mit „Küstengier“ geht es an die Ostsee. Der mittlerweile 9. Band um Lena und Mads Johannsen ist ein Aufsteiger in der aktuellen Woche. Es ist als E-Book erhältlich. Für Fans von bewegender Spannung, die zudem das Setting der Ostsee lieben.

Salim Güler „Küstengier“ 2023, Amazon Kindle, RMP Preis: E-Book 2,99 €, 444 Seiten (abhängig vom Format) Hier bestellen!

Mark Franley „Treibsand“

Ex-Hauptkommissar David Bender verabscheut den paragrafenhörigen Polizeiapparat zutiefst. Deshalb schlägt er sich jetzt in Berlin als Privatdetektiv durch. Doch als sein ehemaliger Informant auf Usedom wegen Mordes an einem Obdachlosen verhaftet wird, will er dessen Unschuld beweisen. Und dafür muss er mit der Polizistin Catharina Adler zusammenarbeiten.

Den Lesern gefällt an „Treibsand“, ein weiterer Krimi, der an der Ostsee spielt, die Figurenzusammenstellung des Duos und der rasante Schreibstil. Für viele sind die Spannungselemente sehr hoch gewesen, sodass es bis zur letzten Seite verschlungen wurde.

Mark Franley „Treibsand“ 2023 Amazon Publishing, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 299 Seiten Hier bestellen!

Cay Rademacher „Stille Sainte-Victoire“

Der April in der Provence ist warm, sonnig, grün – und mörderisch. Capitaine Roger Blanc steht vor einem auf bizarre Weise getöteten Mann, ausgerechnet im Schatten der Sainte-Victoire, dem Berg, den Cézanne auf vielen Gemälden verewigt hat. Das Opfer: Roland Dallest, ein Bauingenieur aus Lyon, der die Statik eines Staudamms untersuchte, ein gewissenhafter, friedliebender Mann, der erst seit drei Wochen im Midi arbeitete.

Es ist bereits der zehnte Band der Bestseller-Reihe und nicht weniger spannend. Für Liebhaber von Provence-Krimis genau das Richtige. Der in der Provence lebende Autor hat schon zahlreiche Krimis veröffentlicht, die teilweise auf der Spiegel-Bestsellerliste standen. Auch sein neuestes Buch ist für alle Fans von spannungsgeladenen Urlaubskrimis die perfekte Wahl!

Cay Rademacher „Stille Sainte-Victoire“ 2023 DuMont, ISBN-13 978-3-8321-8187-1 Preis: broschiert 17 €, E-Book 12,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Elias Haller „Die Schrift“

Für die Prostituierte Lena Karasek wird der Anruf eines vermeintlichen Kunden zum Albtraum. Nackt und gefesselt findet sie sich bald in der Gewalt eines Psychopathen wieder. Zwar ist dieser an ihrem Körper interessiert, jedoch auf eine unvorstellbar grausame Weise.

Das Team der Mordkommission ermittelt in einem weiteren mysteriösen Fall. Es ist bereits der fünfte Band der Arne-Stiller-Reihe, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Einsteiger können hier also nach Lust und Laune auswählen. Der Thriller ist nichts für Zartbesaitete.

Elias Haller „Die Schrift“ 2023 Amazon Publishing, ISBN-13 978-2-496-71320-6 Taschenbuch 9,99 €, 388 Seiten Hier bestellen!

An den Aufsteigern der Woche bei Amazon erkennt man die Lust an Krimis und Thrillern. Ob Urlaubskrimi oder Hardboiled, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sind Sie noch auf der Suche nach Insel-Krimis? Suchen Sie sich zum Lesen einen der Lieblingsorte und tauchen Sie ab in die Geschichten.