„Stone Maidens“: TikTok macht altes Buch zum Bestseller

Von: Sven Trautwein

Teilen

BookTok beschert immer wieder älteren Büchern einen starken Verkaufsschub. Ein elf Jahre alter Thriller wird bei Amazon über Nacht zum Bestseller.

Mit der Corona-Pandemie ist das BookTok-Phänomen so richtig durch die Decke gegangen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Nachrichten über Bücher, die schon einige Zeit veröffentlicht waren und sich nur mäßig verkauften. Durch BookTok wurden sie jedoch innerhalb kürzester Zeit sehr bekannt und einige wurden zu Bestsellern. Jetzt traf es den Anwalt Lloyd Devereux Richards, dessen Thriller über Nacht zum Erfolg wurde.

„Stone Maidens“ verkaufte sich 11 Jahre kaum. Über Nacht wurde es durch TikTok zum Bestseller. © Westend61/Imago/Thomas & Mercer

An „Stone Maidens“ hatte er vor rund 14 Jahren begonnen. Wegen eines Vollzeitjobs und seiner Familie, war der Buchverkauf nicht so richtig in Fahrt gekommen. Elf Jahre dümpelte der Titel bei Amazons Eigenverlag vor sich hin. Doch dann änderte ein kurzes Video, das seine Tochter bei TikTok mit dem Hashtag #BookTok einstellt, quasi über Nacht alles. Laut spiegel.de steht der Titel auf der amerikanischen Amazon-Website in der Kategorie „Polizeikrimi“ auf Platz 1. So ergeht es einigen Büchern, die auf TikTok gehypt werden.

Die teuersten Bücher der Welt: Wie viel sind sie wert? Fotostrecke ansehen

BookTok hatte kürzlich die 100-Milliarden-Aufrufe auf TikTok geknackt. Sehr bemerkenswert für den Buchbereich, der gerne eher ein Schattendasein fristet. Die bekannteste Autorin, die durch BookTok erfolgreich wurde, ist Colleen Hoover. Ihr Roman „It Ends With Us“ erschien zwar schon 2016, wurde aber erst durch TikTok so richtig bekannt. Mehrere Millionen Mal ging das Buch über den Ladentisch. Nun soll es sogar verfilmt werden. Die großen Publikumsverlage, darunter dtv und Piper, nutzen ihre eigenen TikTok-Accounts, um auf ihre Titel aufmerksam zu machen.

„Stone Maiden“: Bestseller über Nacht

Bei „Stone Maidens“ war es ein regelrechter Erfolg über Nacht. Der Account „Stone Maidens“ wurde erst kürzlich erstellt. Somit hängt es nicht von den Follower-Zahlen ab, ob ein Titel erfolgreich wird. In diesem Fall hatte der Algorithmus das Buch in die „For you“ / „Für Dich“ Ansicht Tausender Nutzer gespült. Das kurze, gerade einmal 17 Sekunden lange Video hatte verfangen. Der Titel ging bei Amazon durch die Decke. Mehr als 14.000 Kommentare hat das obige TikTok-Video eingesammelt, Tendenz weiter steigend.

Verpassen Sie keine Neuerscheinung. Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Buch-Newsletter.

Lloyd Devereux Richards „Stone Maidens“ 2012 Thomas & Mercer, ISBN-13 Thomas & Mercer Preis: 11,99 €, 324 Seiten