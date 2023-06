Romy Hausmanns Thriller „Liebes Kind“ ab September auf Netflix

Von: Sven Trautwein

2019 gelang Romy Hausmann mit „Liebes Kind“ ein riesiger Erfolg. Jetzt kommt die Verfilmung auf Netflix.

Romy Hausmann landete mit ihrem Thrillerdebüt gleich einen Bestseller und gehörte 2019 zu den bestverkauften Autoren auf dem deutschen Buchmarkt. Nun wurde „Liebes Kind“ für Netflix verfilmt und ist ab September beim Streaming-Anbieter zu sehen.

Romy Hausmanns Thriller-Debüt „Liebes Kind“ wurde für Netflix als Serie adaptiert. © Zoonar/Imago/dtv (Montage)

Thriller und Netflix gehören seit einigen Jahren fest zusammen, wie Sonne und Mond, Ebbe und Flut. In den vergangenen Jahren kamen die Verfilmung des Thrillers „Der Kastanienmann“ (werblicher Link) von Søren Sveistrup, „Snabba Cash“, das auf den Thrillern von Jens Lapidus beruht und eine Neuauflage der Jussi-Adler-Olsen-Thriller beim Publikum sehr gut an. Auch Hausmanns Spannungsroman „Marta schläft“ (werblicher Link) eroberte aus dem Stand Platz 4 der Spiegel-Bestseller.

Hausmann sei ein sehr gutes Beispiel dafür, wie neue Erzählformen den Spannungsbogen subtil in die Höhe treiben, schreibt buchreport. „Sie verwendet sprachlich ganz ungewöhnliche Bilder und bringt einen ganz eigenen Ton in die Geschichten. Da kann man wirklich sagen, das ist frisch und neu und so noch nicht da gewesen“, heißt es von der Programmchefin des dtv-Verlags.

Kim Riedle, Naila Schuberth als Hannah und Sammy Schrein als Jonathan bei Dreharbeiten zu „Liebes Kind“ von Romy Hausmann © Netflix

Romy Hausmann „Liebes Kind“: Darum geht es im Buch

Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Der Vater versorgt seine Familie mit Nahrung, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder eine Mutter haben – koste es, was es wolle. Doch eines Tages gelingt dieser die Flucht. Und nun geht der Albtraum richtig los. Denn vieles scheint darauf hinzudeuten, dass sich der Vater mit aller Macht zurückholen will, was ihm gehört. Wahn oder Wirklichkeit?

Die Geschichte dreht sich um die Hauptfigur Lena, die nach vielen Jahren Gefangenschaft in einem abgelegenen Haus entkommen konnte. Sie war als Jugendliche entführt worden und musste dort zusammen mit ihrer Tochter Hannah ein entsetzliches Leben führen.

Nach ihrer Flucht versucht Lena, sich in der Realität zurechtzufinden und ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Sie wird von den traumatischen Erlebnissen geplagt und kämpft mit den psychischen Folgen. Währenddessen versucht die Polizei, die Wahrheit hinter ihrer Entführung und dem mysteriösen Täter aufzudecken.

„Liebes Kind“: Die Mini-Serie auf Netflix

Der beklemmende Plot wurde von Head-Autorin Isabel Kleefeld zusammen mit Julian Pörksen aus dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Romy Hausmann entwickelt, beide führten auch Regie. Justus von Dohnányi und Julika Jenkins gehören zu dem hochkarätigen Ensemble, neben Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein, Hans Löw, Haley Louise Jones sowie Birge Schade, Christian Beermann, Seraphina Maria Schweiger, Özgür Karadeniz und Jeanne Goursaud. Die Mini-Serie startet ab 7. September auf Netflix. Das Buch erschien bei dtv.

Romy Hausmann „Liebes Kind“: Fazit

Ein absoluter Pageturner, der von der ersten Seite an fesselt. Es ist eine abgründige Story mit vielen Wendungen, die aus Romy Hausmann einen Shooting-Star der Thrillerszene gemacht haben.

Romy Hausmann „Liebes Kind“ 2020 dtv, ISBN-13 978-3-423-21836-8 Preis: Taschenbuch 10,95 €, E-Book 9,99 €, 432 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Romy Hausmann



Romy Hausmann, geboren 1981, hat mit ihrem ersten Thriller „Liebes Kind“, der im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, sofort die Spitze der deutschen Spannungsliteratur erobert. Das Buch erreichte den ersten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste. Im Jahr 2020 folgte mit „Marta schläft“ ihr zweiter Bestseller. Ihre Bücher werden in 26 Ländern übersetzt, und die Filmrechte wurden hochkarätig verkauft. Romy Hausmann lebt mit ihrer Familie in einem abgeschiedenen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart. Auch ihr dritter Thriller „Perfect Day“ (werblicher Link), der 2022 veröffentlicht wurde, schaffte es sofort nach Erscheinen auf den zweiten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste.