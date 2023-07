Alle, die Bücher lieben, sollten diesen Thriller lesen: „Nicht ein Wort zu viel“ von Andreas Winkelmann

Von: Sven Trautwein

Eine spannende Geschichte erzählen, die nicht länger als fünf Wörter sein darf. Klappt es nicht, ist dein Freund tot. Eine Aufgabe, die über Leben und Tod entscheidet.

Am Anfang glaubt die Buchbloggerin Faja noch, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt, als sie auf Instagram ein Video ihres sarkastischen Kollegen Claas sieht. Er ist mit Frischhaltefolie an einen Stuhl gefesselt und auf einem Papier steht eine merkwürdige Frage: „Erzähle mir eine spannende Geschichte. Sie darf fünf Wörter haben. Sonst muss dein Freund sterben.“ Kurz darauf taucht ein Livemitschnitt auf, in dem Claas getötet wird. Faja informiert umgehend die Polizei und ihre Freunde. Sowohl die Bloggergemeinschaft als auch die Polizei reagieren alarmiert. Könnte es sein, dass ein verletzter Autor sich rächen will?

Andreas Winkelmann „Nicht ein Wort zu viel“: Darum geht‘s im Buch

Buchbloggerin Faja glaubt zuerst noch an einen Scherz, doch dann wird ein Freund der Buchbloggerin ermordet. Steckt ein Autor dahinter? (Symbolbild) © Eberhard Thonfeld/Imago/Rowohlt (Montage)

Die Opfer sind Mitglieder einer Online-Community namens „Bücherjunkies“, und der Mörder stellt literarische Aufgaben, die von Ernest Hemingway inspiriert sind. An jedem Tatort findet sich das äußerst erfolgreiche Buch „Dunkelheit, mein Freund“ von David Sanford. Der Autor gerät unter Verdacht, da das erste Mordopfer eine äußerst negative Rezension zu seinem Buch geschrieben hatte und er anscheinend Geheimnisse hat. Jedoch gibt es auch in Fajas Umfeld weitere verdächtige Personen.

Bei den Ermittlungen erhält Simon Unterstützung von Jaro(slav) Schrader, einem suspendierten Zielfahnder, der nach einem fehlgeschlagenen Festnahmeversuch mit tödlichen Folgen in einer Therapie bei einer Psychotherapeutin ist. Jaro hält sich nicht unbedingt an die Dienstvorschriften, wird aber zu einem wertvollen Helfer für Simon.

„Nicht ein Wort zu viel“: Ermittlungsarbeit mit spannenden Charakteren

Die Geschichte spielt in der Buchblogger-Szene und dreht sich um Autoren, Buchkritiken und äußerst bizarre Mordszenarien. Gleichzeitig führen zwei Ermittler unabhängig voneinander Recherchen durch, wobei ihre Charaktere sehr gegensätzlich sind, aber dennoch sehr sympathisch wirken. Andreas Winkelmann ist kein Unbekannter auf dem Thriller-Sektor. Mehrere Thriller, darunter die bisher vierbändige Kerner-Oswald-Reihe sind von ihm erschienen. Einige haben es in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Er weiß, wie man Spannungsmomente aufbaut und interessante Charaktere schafft.

Andreas Winkelmann „Nicht ein Wort zu viel“: Fazit

Für viele, die gerne lesen und sich über Bücher austauschen, ist das Teilen der Inhalte, beispielsweise auf Instagram oder TikTok, wichtig. So hält diese Szene Eingang in den neuen Thriller von Andreas Winkelmann und ist damit auf der Höhe der Zeit. Ein klassischer Spannungsbogen mit Wendungen und einem überraschenden Ende, sowie Perspektivwechseln, die das Lesen und Mitfiebern interessant und abwechslungsreich machen.

Andreas Winkelmann „Nicht ein Wort zu viel“ 2023 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-00752-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format)

Andreas Winkelmann

Andreas Winkelmann wurde im Dezember 1968 in Niedersachsen geboren und hat eine vielseitige berufliche Laufbahn hinter sich. Vor seiner Karriere als Schriftsteller arbeitete er als Bäcker, Soldat, Sportlehrer, Taxifahrer und Versicherungsfachmann. Er war auch in einer Honigfabrik tätig, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete.

Er lebt in einem über vierhundert Jahre alten Haus am Waldesrand in der Nähe von Bremen. Neben dem Eintauchen in menschliche Abgründe unternimmt er gerne Abenteuer. Dazu gehört das Überqueren der Alpen zu Fuß, das Wandern am Polarkreis, das Fischen und Jagen mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas sowie das Fahrradfahren durch Skandinavien. Für Winkelmann sind solche „Grenzerfahrungen“ eine Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern.