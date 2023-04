Thriller-Autor Simon Beckett feiert am 20. April Geburtstag

Von: Sven Trautwein

Teilen

Der britische Autor Simon Beckett wurde mit der David-Hunter-Reihe weltweit berühmt. Auszeichnungen und Verfilmungen folgten. Am 20. April feiert er Geburtstag.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Simon Beckett, geboren am 20. April in Sheffield, ist ein britischer Thriller-Autor, der mit seiner Reihe um den fiktiven forensischen Anthropologen David Hunter, weltweit Erfolge feiert. Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen, darunter der Ripper Award, folgten. 2023 erschien sein neuestes Buch „Knochenkälte“. Wir gratulieren herzlich.

Thriller-Autor Simon Beckett feiert mit seiner Reihe um David Hunter weltweit Erfolge. © Szock&people/APress/Imago

Beckett ist am besten bekannt für seine David-Hunter-Reihe, die den forensischen Anthropologen Dr. David Hunter in den Mittelpunkt stellt. Die Serie beginnt mit „Die Chemie des Todes“ und führt den Leser in die düsteren und manchmal verstörenden Welten der forensischen Pathologie und Serienmörder. Die Bücher zeichnen sich durch ihren realistischen Ansatz und ihre detaillierte Beschreibung der forensischen Wissenschaft aus. Beckett hat seine intensive Recherche und seine Erfahrungen als freier Schriftsteller genutzt, um eine Welt zu schaffen, die nicht nur faszinierend, sondern auch sehr realistisch ist.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Simon Beckett: David-Hunter-Thriller in der richtigen Reihenfolge

Die Chemie des Todes, 2006

Kalte Asche, 2007 (werblicher Link)

Leichenblässe, 2009

Verwesung, 2010

Totenfang, 2016

Die ewigen Toten, 2019

Knochenkälte, 2023 (werblicher Link)

Becketts Bücher zeichnen sich dadurch aus, den Leser in die Handlung hineinzuziehen und ihn bis zum Ende zu fesseln. Sein Schreibstil ist flüssig und detailliert, wodurch es dem Leser leicht fällt, sich in die Geschichte einzufühlen. Seine Bücher bieten auch oft überraschende Wendungen und unerwartete Enthüllungen, die den Leser zum Nachdenken anregen und ihn bis zum Schluss mitfiebern lassen.

Norwegische Krimis und Thriller: Die spannendsten Titel aus dem hohen Norden Fotostrecke ansehen

Für alle Leser, die Thriller im Stil Fitzek und Krimis von Arne Dahl mögen, sind die Bücher von Simon Beckett ein wahrer Lesegenuss. Denn seine Bücher sind nicht nur unterhaltsam und spannend zugleich, sondern zudem äußerst gut recherchiert und realistisch. Dies alles machen ihn zu einem der aktuell besten Krimi-Autoren.