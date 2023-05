Endlich wieder zurück: Der Horror-Klassiker „The Ceremonies“ von T.E.D. Klein

Von: Jessica Bradley

Ein wiederentdeckter Klassiker des Horror-Genres. „The Ceremonies“ von T.E.D. Klein wird Ihnen am ganzen Körper Gänsehaut bereiten.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Autor beschreibt auf eine unheimliche, unterschwellige und packende Weise das Leben der sonderbaren Bewohner von Gilead, die einer Sekte angehören, welche alte Rituale und tief verwurzelte religiöse Zeremonien praktiziert. Jeremy Friars, der sich für seine Doktorarbeit ein Quartier bei einem Ehepaar im Dorf für den Sommer gemietet hat, ahnt nicht, wie verstörend und gefährlich seine Zeit hier sein wird. Er findet sich in einer antiken, mystischen Welt der Dorfbewohner wieder, während sich um ihn herum eine uralte Angst erhebt. Ein purer Horror-Trip.

T.E.D. Klein „The Ceremonies“: Über das Buch

Der neuentdeckte Horror-Klassiker „The Ceremonies“ von T.E.D. Klein. (Montagebild) © AndreasFranke/Imago/PiperVerlag

Jeremy Friars hatte gehofft, den Sommer in der Abgeschiedenheit von Gilead nutzen zu können, um an seiner wichtigen Doktorarbeit zu arbeiten. Doch schon bald nach seiner Ankunft bemerkt er, dass die Bewohner strengen religiösen Regeln folgen, die sehr eigenartig sind. Als Außenseiter bleibt er nicht lange unentdeckt, und als die Realität um ihn herum aus den Fugen gerät, sind die Bewohner schnell dabei, einen Schuldigen zu suchen. Doch für Jeremy ist er nur ein Spielball in einem ewig währenden Kampf zwischen Gut und Böse, bei dem es darum geht, die Kontrolle über die Welt zu erlangen. In diesem Sommer sind die Umstände perfekt und die Spielfiguren sind bereit für ihr Schicksal.

T.E.D. Klein „The Ceremonies“: Fazit

Die Spannung des Buches wird durch extrem kurze Szenen, wechselnde Perspektiven und zwei parallel verlaufende Handlungsstränge aufrechterhalten. Man muss mitfiebern, während das Böse seine Pläne in die Tat umsetzte und die ahnungslosen Opfer in jede Falle tappen ließ. Die wunderbare Atmosphäre des Buches trägt ebenfalls zur Faszination bei. Gilead, dessen Name übrigens kein Zufall ist, strahlt einerseits durch seine Verbundenheit mit der Natur und der Religion eine Reinheit aus, da das Leben aus Farmarbeit und Gebet besteht. Andererseits kann genau dieser Zustand äußerst bedrohlich sein.

„The Ceremonies“ ist ein wiederentdeckter Klassiker des Horror-Genres, der in neuer, hochwertiger Ausstattung präsentiert wird. Das Buch ist ein Meilenstein des Genres und kann sich problemlos mit den Werken von Stephen King messen.

T.E.D. Klein „The Ceremonies“ 2022, Piper, ISBN 13-978-3-492-70628-5 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 528 (abweichend vom Format) Hier bestellen

T.E.D. Klein

T.E.D. Klein ist ein langjähriger New Yorker Schriftsteller und Gründer des „Twilight Zone“-Magazins, welches er von 1981 bis 1985 als Redakteur leitete. Sein erster und bislang einziger Roman „The Ceremonies“ wurde ein Bestseller der New York Times und gewann 1984 einen British Fantasy Society Award. Im Jahr 2012 wurde ihm der Grand Master Award von der World Horror Convention verliehen. Der Literaturkritiker S. T. Joshi lobt Klein für seine außergewöhnliche Leistung in der Schriftstellerei, obwohl er nur zwei Bücher und einige wenige verstreute Erzählungen in fast 25 Jahren veröffentlicht hat. Dabei sticht er sogar produktivere Zeitgenossen aus.