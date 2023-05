Neues Buch: Skandalautor Michel Houellebecq fühlt sich wie in einer Tier-Doku

Von: Sven Trautwein

Teilen

Bestseller- und Skandalautor Michel Houellebecq veröffentlicht neues Buch. © Manuel Cedron/gefotostock/Imago

Michel Houellebecqs neuer Roman, der im Mai veröffentlicht wird, widmet sich in der Ich-Form einigen aufregenden Monaten der Jahre 2022-23.

Mehr zum Thema Wie in einer Tier-Doku: Skandalautor Michel Houellebecq veröffentlicht neues Buch

Der kontroverse französische Bestsellerautor Michel Houellebecq bringt ein neues Buch auf den Markt. Das Werk wird am 24. Mai veröffentlicht. Es trägt den Titel „Einige Monate in meinem Leben. Oktober 2022 – März 2023“ und wird beim französischen Verlag Flammarion veröffentlicht, der auch seine vorherigen Bücher herausgebracht hat. Worum es in dem Buch geht, lesen Sie auf 24books.de.