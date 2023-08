Die Shortlist für den Deutschen Kinderbuchpreis 2023 wurde verkündet

Von: Jessica Bradley

Teilen

Die Bühne ist bereitet, die Nominierten stehen fest – der Countdown für die Bekanntgabe des Deutschen Kinderbuchpreises 2023 läuft.

Die erwachsene Jury hat ihre Wahl getroffen und präsentiert die Top Ten für den diesjährigen Kinderbuchpreis sowie die drei Finalisten für den Sonderpreis der Illustration. Nun obliegt es den 32 Kindern der Kinderjury, den Hauptgewinner zu bestimmen. Beim Deutschen Kinderbuchpreis haben die jungen Leser das letzte Wort. Die Krönung des Gewinnertitels erfolgt am 14. Oktober in der Nürnberger Tafelhalle.

Die folgenden Werke sind in der Auswahl vertreten:

Die Finalisten des Deutschen Kinderbuchpreises 2023 stehen fest. © stockundpeople/Imago

„Alfred, Elefant seit 1932“ von Kristina Heldmann

„Die Höchstfamose Zoo-Schule“ von Jochen Till

„Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum“ von Sabine Bohlmann

„Huuu-Berta – Das kleinste Gespenst von allen“ von Annette Langen

„Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht“ von Lisa-Marie Dickreiter, Andreas Götz, Barbara Scholz

„OTTO fährt los!“ von Madlen Ottenschläger

„Valerie – Retterin der Bücher“ von Kathleen Freitag

„Wilde Tiere in der Stadt – Das Natur-Mitmachbuch“ von Sophia Kimmig

„Wilma Wolkenkopf“ von Saskia Niechzial

„Zari und Nivaan – Die Geschichte einer Flucht“ von Leopold Kilian

Für den Sonderpreis der besten Illustration sind folgende Künstler nominiert: Franziska Vinzis („Theo Thede – Eine Geschichte über die einzigartigen Träume und Talente in jedem von uns: Entdecke, wer du bist und was in dir steckt.“), Annette Zacharias („Die Pfütze – Die Vielfalt einer verborgenen Welt entdecken“) und Stella Dreis („Was macht die Nacht?“).

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Ein neues Highlight in diesem Jahr

Der Gewinn reicht über Einzelne hinaus. Nach den überarbeiteten Statuten fließt das Preisgeld nicht mehr nur an eine einzige Autorin oder einen einzigen Autor, sondern belohnt die Kreativen in einer breiteren Runde. Der Sieger des Deutschen Kinderbuchpreises wird mit 50.000 Euro prämiert. Der Zweitplatzierte erhält 10.000 Euro, der Drittplatzierte 5.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn bekommen jeweils 2.500 Euro. Dies bedeutet automatisch einen Triumph für jene, die es in die zehnteilige Shortlist schaffen. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für herausragende Illustration vergeben, dotiert mit weiteren 10.000 Euro. Die Mitglieder der Kinderjury können sich über Buchgutscheine im Wert von 250 Euro freuen.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

Über den Deutschen Kinderbuchpreis

Der Deutsche Kinderbuchpreis wurde ins Leben gerufen, um die Freude am Lesen bei Kindern zu wecken und zu fördern. Zudem soll er kreativen Schreibenden und Illustratorinnen einen Anreiz bieten, sich mit dem Genre Kinderbuch intensiver auseinanderzusetzen und so die Diversität und Kreativität in diesem bedeutsamen literarischen Bereich zu fördern. National wie international zählt der Deutsche Kinderbuchpreis zu den am höchsten dotierten Literaturauszeichnungen.

Initiatorin des Deutschen Kinderbuchpreises ist Jasmin Schröter, Inhaberin der Zeitfracht Unternehmensgruppe. Ziel des Preises ist es, Kinder im Lesealter von sechs bis acht Jahren auch außerhalb des schulischen Rahmens für das Lesen zu begeistern. Ein besonderes Merkmal dieses Preises ist, dass die Siegerauswahl aus einer Shortlist von zehn Titeln von Kindern getroffen wird, die zur Zielgruppe gehören. Der Deutsche Kinderbuchpreis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert, einschließlich eines Sonderpreises von 10.000 Euro für die beste Buchillustration.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.