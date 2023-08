Der serbische Schriftsteller David Albahari ist gestorben

Von: Jessica Bradley

Serbischer Schriftsteller David Albahari (75) ist in Belgrad verstorben, laut Schöffling & Co., seinem deutschen Verlag.

Das Vermächtnis von David Albahari lebt weiter, seine Werke finden in deutscher Übersetzung von Mirjana und Klaus Wittmann ihren Platz bei Schöffling & Co. Sein Schaffen wird stets in Erinnerung bleiben, während die Literaturwelt den Verlust eines herausragenden Schriftstellers betrauert.

Frühe Jahre und literarische Erfolge

Der renommierte, serbische Schriftsteller David Albahari ist im Alter von 75 Jahren verstorben. © JanWoitas/dpa

David Albahari, geboren 1948 im heutigen Kosovo, hinterlässt eine glanzvolle Spur in der serbischen Literaturszene. Als einer der renommiertesten Schriftsteller Serbiens übersetzte er bedeutende Werke von Vladimir Nabokov, Saul Bellow, Margaret Atwood, Thomas Pynchon und John Updike ins Serbische. Bereits 1973 veröffentlichte er seinen ersten Erzählungsband und beeindruckte fortan mit elf Romanen und acht Erzählungsbänden, die in insgesamt 16 Sprachen übersetzt wurden.

Ein Leben im Exil und seine beeindruckenden Werke

Im Jahr 1994 suchte Albahari im kanadischen Exil Zuflucht und ließ sich mit seiner Familie in Calgary nieder, kehrte aber später immer wieder nach Belgrad zurück. Über zwei Jahrzehnte lang kämpfte der Schriftsteller mit der Diagnose Parkinson, die er in seinem 2020 erschienenen Roman „Heute ist Mittwoch“ einfühlsam thematisierte. Dieses Werk wurde 2022 mit dem renommierten Aleksandar Tisma International Literary Prize gewürdigt.