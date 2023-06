Sechs New Adult Bücher zum Wohlfühlen und Mitfiebern

Von: Jessica Bradley

In den letzten Jahren hat sich das Genre „New Adult“ zunehmend etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. Doch worin besteht der Reiz dieses Genres?

Leserinnen, die regelmäßig die Bestseller-Listen verfolgen, können kaum umhin, ein bestimmtes Genre zu bemerken, das in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. New Adult hat vor allem junge Leserinnen im Bann und scheint eine dauerhafte Präsenz zu haben.

Der Begriff „New Adult“ stammt aus dem Englischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Neue Erwachsene“. Dieser Begriff bezieht sich einerseits auf den Inhalt der Bücher, da sie oft von jungen Erwachsenen handeln, die gerade ihr Studium beginnen, ins Berufsleben eintreten oder an die Universität gehen. Damit einhergehen eine Vielzahl von Problemen, wie Selbstfindung, Liebe, Freundschaft, Familie und mehr. Die meisten New-Adult-Bücher gehören dem Genre des Liebesromans an, und einige definieren New Adult sogar als Untergenre des Liebesromans. Es gibt jedoch auch New-Adult-Romane im Fantasy-Bereich oder in anderen Genres.

Lena Kiefer „Westwell - Heavy & Light“

Nur Helena ist fest davon überzeugt, dass Valerie nicht allein für den tragischen Tod verantwortlich ist. Sie setzt alles daran, die Wahrheit über jene schicksalhafte Nacht ans Licht zu bringen. Doch ausgerechnet Jessiah Coldwell, der jüngere Bruder von Adam, kommt ihr bei der Suche in die Quere. Obwohl Helena eigentlich jeden Grund hat, Jess zu hassen, rühren seine Anwesenheit und seine Präsenz Gefühle in ihr an, gegen die sie bald machtlos ist.

Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel: den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden, und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus

Lena Kiefer „Westwell - Heavy & Light“ 2022, LYX, ISBN 13-978-3-736-31762-8 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Laura Kneidl „Zerbrich uns. Nicht.“

April hat keine andere Option, als ihre Gefühle für Gavin endgültig hinter sich zu lassen. Das erweist sich jedoch als schwieriger als gedacht, da sie unerwartet gezwungen sind, für ein gemeinsames Projekt zusammenzuarbeiten und allein der Anblick von Gavin ihr Herz immer noch schneller schlagen lässt. Doch wie kann sie ihm verzeihen, wenn sie ihm nicht mehr vertraut?

Nach fünf Jahren ist Gavin plötzlich zurück in Aprils Leben. Damals war er der Junge, an den sie ihr Herz verlor, heute ist er der Mann, dem sie es ein zweites Mal geschenkt hat. April glaubte, mit Gavin endlich die Liebe gefunden zu haben, nach der sie sich sehnte. Doch was so perfekt schien, endete für sie erneut in Liebeskummer.

Laura Kneidl „Zerbrich uns. Nicht.“ 28. Juni 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31933-2 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Anna Savas „Stay Here - New England School of Ballet“

Ursprünglich kam sie nach Boston, um ihren Traum zu verwirklichen und zu tanzen - den Traum ihrer Mutter. Sie hatte nicht geplant, sich in den aufstrebenden Sänger einer Band zu verlieben. Doch je mehr sie sich in Eastons Musik verliert, desto mehr gerät ihre eigene Welt ins Wanken.

Seit dem Tod ihrer Eltern hat Rayne Bellamy jeden Halt verloren. In der Hoffnung, sich so ihrer Mutter näher zu fühlen, zieht sie nach Boston und beginnt ein Studium an der New England School of Ballet. Dort trifft sie Easton, der sie versteht wie niemand sonst auf der Welt. Doch sie kann die Gefühle, die er in ihr weckt, nicht zulassen, auch wenn sie sich tiefer und echter anfühlen als alles, was sie zuvor empfunden hat.

Anna Savas „Stay Here - New England School of Ballet“ 30. Juni 2023, LYX; ISBN 13-978-3-736-31926-4 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 496 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Hannah Grace „Icebreaker“

Als ihr Eiskunstlaufpartner plötzlich bei einem Unfall verletzt wird, gerät Anastasias sorgfältig geplante Welt aus den Fugen. Ausgerechnet Nathan Hawkins, der Star der Maple Hills Titans und Eishockeyspieler, soll ihn ersetzen.

Anastasia Allen hat genau ein Ziel: es ins Team USA schaffen. Seit ihrer Kindheit ist die professionelle Eiskunstläuferin bereit, alles für ihre Leidenschaft zu geben - und dank ihres Stipendiums an der University of California und eines strengen, aber perfekten Zeitplans, ist sie ihrem Traum so nah wie noch nie

Hannah Grace „Icebreaker“ 28. Juli 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-32084-0 Preis: Taschenbuch 14,90 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 560 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Brittainy C. Cherry „Wie die Stille vor dem Fall“

Ein sicherer Ort, an dem sie sich fallenlassen konnte – das war es, was sie sich wünschte. Hoffnung. Liebe. Ihre Seele. Und ihr Licht. Doch was konnte er ihr im Gegenzug geben? Narben. Angst. Schwere. Schmerz. Dunkelheit. Es erschien ihm nicht gerecht. Deshalb stieß er Shay von sich weg. Er sorgte dafür, dass sie nie zu ihm zurückkehren würde, bevor er ihr sagen konnte, dass auch er sie liebte.

Bevor ich mich auf die Wette einließ, dass ich jedes Mädchen - selbst Shay Gable - dazu bringen würde, sich in mich zu verlieben, war ich mir sicher, dass ich nichts von den Dingen, die Shay mir geben könnte, jemals wollte. Doch schon bald konnte ich an nichts anderes mehr denken: Glück. Das Gefühl, zu Hause zu sein.

Brittainy C. Cherry „Wie die Stille vor dem Fall“ 2020, LYX, ISBN 13-978-3-736-31326-2 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen

L. J. Shen „Beautiful Graves“

Inmitten ihrer tiefen Trauer zog sie sich von allen zurück, bis sie Dominic Graves begegnete. Mit seinem Optimismus und seiner Liebe gelang es Dominic, sie zurück ins Leben zu führen. Dennoch konnte sie Joe einfach nicht vergessen. Und dann stand er plötzlich wieder vor ihr.

Für Everlynne ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie den attraktiven Joe im Spanienurlaub kennenlernt. Noch nie hat sie eine so tiefe Verbindung zu jemandem gespürt. Doch ihnen bleibt nur eine Nacht, bis Ever nach San Francisco zurückkehren muss. Die beiden versprechen sich, in Kontakt zu bleiben, aber ein schwerer Schicksalsschlag veranlasst Ever, Joe aus ihrem Leben zu verbannen.

L. J. Shen „Beautiful Graves“ 30. Juni 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31979-0 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen