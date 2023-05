Abkühlung bei Hitze: Fünf Romane, die im Schwimmbad spielen

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Temperaturen steigen. Jetzt eine Bahn im Schwimmbad ziehen und sich durch die leichte Brise abkühlen lassen. Wir stellen fünf Romane vor, die Abkühlung versprechen.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei den derzeit steigenden Temperaturen sind wir auf der Suche nach allen möglichen Arten, uns abzukühlen. Wir suchen Schatten auf, lassen die Jalousien unten oder lüften, sofern möglich, die Wohnung quer. Aber wie wäre es mit Schwimmen? Es ist nicht nur gelenkschonend und trainiert die gesamte Körpermuskulatur, sondern sorgt auch für die entsprechende Abkühlung bei hohen Temperaturen. Diese fünf Romane spielen in einem Schwimmbad und sorgen für eine wohlige Kühle.

Es ist ein kraftvoller Debütroman, den Annika Büsing vorlegt. Die Liebe zur Sprache ist ihr vom ersten Satz anzumerken, die den Leser nicht mehr loslässt. Auch wenn es um das Problemviertel geht, ist das dortige Schwimmbad ein Rückzugsort für alle, die der Stadt entfliehen möchten. Einfach abtauchen und bei steigenden Temperaturen abkühlen. Die ausführliche Besprechung zu „Nordstadt“ gibt es hier.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Tildas Tage sind strikt durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern – und an schlechten Tagen auch um die Mutter. Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen.