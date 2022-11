Spannung, Sprachstil, Botschaft: Darum ist „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl mein Jahreshighlight

Von: Janine Napirca

Teilen

Mareike Fallwickl trifft mit ihrem Roman „Die Wut, die bleibt“ ins Schwarze und mitten ins Herz vieler Feministen und Feministinnen: Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Verschlingen, verlieben, nie vergessen – die Romane von Mareike Fallwickl sind etwas ganz Besonderes, weil sie die drei wichtigsten Prädikate, die für mich ein gutes Buch von der Masse abheben, erfüllen:

Nachdem ich durch den Instagram-Buchclub Mädels, die lesen auf den 2018 erschienenen Roman „Dunkelgrün fast schwarz“ und somit erstmals auf die österreichische Autorin aufmerksam geworden bin, konnte ich gar nicht anders, als auch weitere Bücher von Mareike Fallwickl zu lesen. Wie beispielsweise „Das Licht ist hier viel heller“, das 2019 erschienen ist. 2022 war es dann endlich wieder so weit und Leserinnen und Leser konnten sich über einen neuen Roman von der für den Österreichischen Buchpreis nominierten Autorin freuen: „Die Wut, die bleibt“.

Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Die Familie ist im Schockzustand. Plötzlich fehlt ihnen alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Helenes beste Freundin Sarah, die ­Helene ­ihrer Familie wegen zugleich beneidet und bemitleidet hat, wird in den Strudel der ­Trauer und des Chaos gezogen. Lola, die ­älteste Tochter von Helene, sucht nach einer ­Möglichkeit, mit ihren Emotionen fertigzuwerden, und konzentriert sich auf das Gefühl, das am stärksten ist: Wut. Drei Frauen: Die eine entzieht sich dem, was das Leben einer Mutter zumutet. Die anderen beiden, die Tochter und die beste Freundin, müssen Wege finden, diese Lücke zu schließen. Ihre Schicksale verweben sich in diesem bewegenden und kämpferischen Roman darüber, was es heißt, in unserer Gesellschaft Frau zu sein. Ein Buch über die Last, die auf den Frauen abgeladen wird, und das Aufbegehren: radikal, wachrüttelnd, empowernd.