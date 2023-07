„War’s das jetzt?“ – 30 plus, Schwabbelbauch und Scheinwelt Instagram

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Frauen werden 30 und führen ein nicht normatives Leben? Zwischen Zerrissenheit und inszenierter Selbstdarstellung. „War‘s das jetzt?“ ist so ehrlich, dass es weh tut.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein Foto von oben knipsen, da wirkt man schlanker. Das Licht muss stimmen. Es werden etliche Fotos in immer denselben Posen geschossen. Anschließend durch die Galerie scrollen und das schönste Foto auswählen. Dazu schreibt man, dass das ein Schnappschuss ist und erhascht nebenbei viele Likes. Die inszenierte Scheinwelt bei Instagram trifft in dem Roman „War’s das jetzt?“ auf die teils harten Lebensrealitäten von Frauen über 30 Jahren. Unverheiratet, unglücklich und ungeliebt? Nicht alles passt zu der Protagonistin Tori Bailey. Vom Leben scheint sie allerdings keinen richtigen Plan zu haben.

„War‘s das jetzt?“: Wenn Freundinnen sesshaft werden

Bei Instagram wird immer alles perfekt inszeniert, doch in Wahrheit sieht es gar nicht so aus. Was, wenn frau sich mit über 30 Jahren verrannt hat? (Symbolbild) © Yay Images/Imago/dtv

Die 20er sind wild, alle sind auf der Suche nach sich, feiern Partys und philosophieren mehr oder weniger nüchtern nachts mit Freundinnen über den Sinn des Lebens. Es ist die Phase des Ausprobierens. Aber irgendwann wird erwartet, dass man weiß, was man mit dem Rest des Lebens macht. Karriere, Haus, Heirat, Kinder. Mit der magischen 30 ändert sich vermeintlich für Frauen etwas. Alle um einen herum heiraten oder bekommen Kinder. Die Gesprächsthemen und Lebensrealitäten ändern sich. Social Media gaukelt einem vor, dass alle ein besseres Leben führen als man selbst. Das wirft Fragen auf, auf die man vielleicht keine Antwort will. Zumindest Tori Bailey ist sich da nicht so sicher.

„War‘s das jetzt?“ – Die glitzernde Scheinwelt bröckelt

Das Leben von Tori Bailey ist perfekt: Sie ist Bestsellerautorin, umgeben von großartigen Freunden und ihre Langzeitbeziehung könnte nicht besser laufen. Aber Tori lebt eine Lüge: Ihr Freund weigert sich, mit ihr das Thema Zukunftsplanung auch nur anzusprechen und ihre Freunde scheinen so viel glücklicher zu sein, als sie es in Wahrheit ist. Toris innere Stimme fragt immer lauter, was sie verdammt noch mal eigentlich will, aber ist Tori für die Antwort mutig genug?

Mit einem Selbsthilfebuch ist Tori berühmt geworden – am Ende hat sie darin über die Begegnung mit ihrem Freund Tom geschrieben. Das ist jetzt sechs Jahre her. Sie lebt mit Tom und einer Katze zusammen in einer Wohnung. Immer noch spricht sie über das Buch, beantwortet Fragen von Leserinnen und erinnert sich an die Tori, die sie in ihren 20ern war.

Das ist allerdings vorbei: Insgeheim stellt Tori alles infrage – ihren Lebensentwurf, ihre Beziehung und zeitweise ihre Social-Media-Präsenz. Tom wendet sich immer mehr von Tori ab, die kommt damit überhaupt nicht klar und schafft es nicht, Tom zum Reden zu bringen. Ein Buch, in dem toxische Muster und Beziehungsprobleme diskutiert werden. Außerdem wird die Frage gestellt, ob frau als Single über 30 und ohne Kinder überhaupt glücklich sein kann. Muss da nicht eine andere Lösung her?

Dreißig zu werden ist wie ‚Reise nach Jerusalem‘ zu spielen. Wenn die Musik aufhört, heiratet jeder einfach denjenigen, auf dem er oder sie zufällig gerade sitzt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

„War‘s das jetzt?“ Für beste Freundinnen freut man sich, oder?

Tori nimmt Dee, eine gute Freundin, auf eine Hochzeit mit. Dee lernt dort Nigel kennen, kommt mit ihm zusammen und sagt Tori bald darauf, dass sie schwanger ist. Da freut man sich doch als Freundin, oder? Die Autorin Holly Bourne zeichnet die Protagonistin Tori vielschichtiger. Mit Widersprüchen, Ecken und Kanten, schonungslos ehrlich und an vielen Stellen nicht so liebenswert. Dafür authentischer?

Als Dee ihr von der Schwangerschaft erzählt, hoffe Tori, dass sie fett würde. Die kleinen gehässigen Gedanken ziehen sich durch das Buch und sind sicherlich hier und da überspitzt, jedoch kann sich da wohl niemand gänzlich von freisprechen. Das Buch stellt gesellschaftliche Normen mit Heirat und Kindern dar, diese dominieren die Sicht, andere Lebensentwürfe scheinen keinen Platz zu haben, erfordern Mut und werden teilweise auch abgestraft. Der „Mütter-Club“ scheint so etwas zu sein, etwas, womit Tori nicht dienen kann und will? Außerdem wird die Selbstoptimierung angesprochen: ein Schwabbelbauch? Nicht mit Tori, für Instagram verpackt sie es harmonisch, aber in echt, setzt sie alles daran, schlanker und schöner als alle anderen zu werden.

Die 10 besten Jugendbücher: Buchempfehlungen zum Verschenken Fotostrecke ansehen

Sie interessieren sich für das Genre New Adult? Hier können Sie sich informieren und einige Liebesgeschichten zum Mitfiebern finden.

„War‘s das jetzt?“: Fazit

Der folgende Abschnitt enthält Meinung: „War‘s das jetzt?“ ist ein kurzweiliges, emotionsgeladenes Buch, welches Probleme von Frauen über 30 Jahren teils humorvoll anspricht und überspitzt nachzeichnet, sodass es im Gedächtnis nachhallt. Die Rolle der Frau und die damit verknüpften Erwartungen an Heirat und Kinder, werden ehrlich beschrieben, ebenso die Herausforderungen, die damit einhergehen. Gepaart mit einer Scheinwelt über Social Media und vielen Vergleichen mit anderen Frauen und deren Leben. Aber wie sehen die Fassaden dahinter aus? Welche Lügen erzählen wir uns selbst, damit es uns besser geht und geht es uns damit wirklich besser? Holly Bourne hat mit Tori eine Protagonistin gezeichnet, die es einem schwer macht, sie zu mögen. Scheinheilig, unsicher, ichbezogen, zerrissen und vorverurteilend. Trotzdem oder gerade deswegen hat es mich berührt. Vielleicht, weil die eigenen Gedanken insgeheim nicht immer super sind und ich mich in Fragmenten von Tori wiedergefunden habe. Im Mittelteil warten teilweise Längen auf Leserinnen und Leser, die als Stilmittel jedoch die Unsicherheit von Tori widerspiegeln. Ein fesselndes Buch, was ich einerseits direkt weiterlesen wollte, andererseits wegen der Intensität auch weglegen musste. So real, dass es manchmal weh tut.

Holly Bourne „War’s das jetzt?“ 2020, dtv, ISBN 978-3-423-23017-9 Preis: 16,90 Euro, 416 Seiten Bei Amazon bestellen

Sie wollen sich glücklich lesen? Wir haben Ihnen drei Romane fürs Herz zusammengestellt.

Holly Bourne

Holly Bourne ist studierte Journalistin, sie arbeitete unter anderem als Online-Ratgeberin für Jugendliche. 2013 veröffentlichte sie ihren Debütroman „Soulmates“. Seitdem prägt sie mit sensiblen und realistischen Themen das Genre Young Adult. Bourne wurde 1986 geboren, sie lebt in London.