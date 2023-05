Michael Thumanns Buch „Revanche“: Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat

Von: Sven Trautwein

Als einer der letzten Korrespondenten, die noch in Moskau leben, hat Michael Thumann in „Revanche“ die Radikalisierung Putins und den Absturz in eine Diktatur beschrieben.

Die Zeiten haben sich geändert und zum Schlimmsten verkehrt. Der außenpolitische Korrespondent Michael Thumann trifft 1999 zum ersten Mal Wladimir Putin auf ein Interview. Damals gab Putin vor, gute Beziehungen zum Westen aufzubauen. Unbeholfen und ein wenig schüchtern wirkte dieser Mann, der sich kompliziert ausdrückte und das Land wenige Jahre später in eine Diktatur verwandeln sollte.

Michael Thumann „Revanche“: Darum geht es in dem politischen Sachbuch

Michael Thumann „Revanche“ – Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. © teutopress/Imago/C.H. Beck (Montage)

Unter Wladimir Putin verabschiedet sich Russland, das eigentlich größte europäische Land, aus Europa. Erneut senkt sich ein Eiserner Vorhang quer durch den Kontinent. Reise ich in dieses Land, werde ich am Flughafen in aller Regel aufgehalten. Der Grenzbeamte hält meinen Pass fest und telefoniert lange mit seinen Vorgesetzten. … Ich muss Fragen beantworten: Wo wohnen sie? Was denken sie über die Militäroperation? Was haben sie vor in Russland? Ich antworte knapp und frage mich selbst: Komme ich überhaupt noch in das Land? Und komme ich wieder heraus?

Michael Thumann beschreibt in seinem überzeugend argumentierten und brillant geschriebenen Buch, wie es dazu gekommen ist. Er analysiert die verschiedenen Etappen, die zum aktuellen Krieg geführt haben. Drei grundlegende Folgerungen leitet Thumann in seinem Buch ab:

Putin nimmt Rache für den Zerfall der Sowjet-Union.

Russland reagiert nicht auf den Westen.

Putin spielt mit einem neuen Nationalismus, wie er auch die Türkei, Ungarn, Polen, Italien und China beherrscht.

Für Michael Thumann war Putin nicht von Beginn an ein Verfechter des neuen Nationalismus.

Wenn jemand Russland zerstören will, haben wir das Recht zu antworten. Das wäre eine Katastrophe für die Menschheit und die Welt. Aber als Bürger Russlands und als russischer Präsident frage ich: Wozu brauchen wir eine Welt, in der es kein Russland gibt?

Es ist Putins Kalkül, den neuen Nationalismus zu nutzen und seinen Machterhalt zu zementieren. Mit seinen seelenverwandten „Brüdern“, wie Erdoğan, Trump oder Orban führt sein Nationalismus Stück für Stück in den Krieg.

In seinem knapp 300-seitigen Buch schildert Michael Thumann den Absturz Russlands in eine totalitäre Diktatur. Er identifiziert verschiedene Etappen auf diesem Weg, darunter die allgegenwärtige Propaganda, den Missbrauch der russischen Geschichte, die Isolation des Landes und die Entfremdung vom Westen.

Michael Thumann „Revanche“: Fazit

Das Buch ist trotz der Komplexität des Themas und der Fülle nach Fakten leicht und verständlich lesbar. Es vermittelt einen gut strukturierten Einblick in die Vorgehensweise Putins, die in dem Angriff auf die Ukraine mündete. Hervorzuheben sind die Berichte aus dem Land selbst, die Gespräche mit Personen aus Politik und Gesellschaft. Das Buch ist allen zu empfehlen, die sich mit den Hintergründen der aktuellen Entwicklungen in Russland auseinandersetzen möchten.

Michael Thumann „Revanche“ 2023 C.H. Beck, ISBN-13 978-3-406-79935-8 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 18,99 €, 278 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Michael Thumann

Michael Thumann, der in Moskau lebt, ist außenpolitischer Korrespondent für die ZEIT. Seit den 1990er Jahren hat er für die ZEIT aus Russland, Osteuropa und dem Nahen Osten berichtet. Durch seine Artikel, Podcasts und Bücher über Russland als Vielvölkerstaat und den aufkommenden Nationalismus unter Putin hat er dazu beigetragen, unseren Blick auf dieses Land zu erweitern. Bereits während seiner Studienzeit hat er Russland kennengelernt und unter anderem an der Moskauer Lomonossow-Universität studiert.