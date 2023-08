Emons-Verlag trauert: Verleger und Erfinder der Regionalkrimis Hermann-Josef Emons ist tot

Von: Sven Trautwein

Teilen

Der Gründer des Emons-Verlags, Hermann-Josef-Emons, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Auch die Idee der Crime Cologne geht auf Emons zurück.

Der Kölner Emons-Verlag hat gerade den Verlust seines Verlegers Hermann-Josef („Hejo“) Emons mit „großer Trauer und Fassungslosigkeit“ verkündet. Geboren 1950 in Köln, verstarb er laut einer offiziellen Pressemitteilung am 20. August in seiner Heimatstadt, nur zwei Tage nach seinem 73. Geburtstag.

Im Alter von 73 Jahren ist der Verleger Hermann-Josef Emons verstorben. © privat

Im Jahr 1984 legte er den Grundstein für den Emons-Verlag in Köln, brachte im gleichen Jahr den ersten Köln-Krimi heraus und wird seitdem als einer der Pioniere des Kriminalromans in Deutschland angesehen. Zudem wird er als Schöpfer des Regionalkrimis betrachtet. Seine Leidenschaft für die Kriminalliteratur hinderte ihn nicht daran, stets auch über das Genre hinaus nach innovativen verlegerischen Konzepten zu suchen. Auch die Autorin Rita Falk hat mit ihren Regionalkrimis großen Erfolg. Kürzlich erhielt sie den Österreichischen Krimipreis.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Emons-Verlag erfand den Reiseführer neu

Mit der Buchreihe „111 Orte, die man gesehen haben muss“ erfand er 2008 den Bereich der Reiseführer neu. Auch mit seinen Bildbänden machte sich der Verlag einen Namen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Im Jahr 2007 gründete der ausgesprochene Italien-Liebhaber zusammen mit Partnern in Rom den Verlag „Emons Italia“. Zusätzlich war er Miteigentümer der Produktionsfirma „Wüste Film West“. 2012 startete er gemeinsam mit Kollegen das Kölner Krimifestival „Crime Cologne“. 2024 findet nach einem Jahr Pause eine neue „Crime Cologne“ statt. Tommie Goerz gewann 2022 mit seinem Kriminalroman „Frenzel“ den begehrten Crime Cologne Award. 2019 gewann Romy Hausmann mit „Liebes Kind“ die Auszeichnung. Die Verfilmung des Thrillers startet ab September auf Netflix.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Hermann-Josef Emons: Auch Krimileser kennen ihn

Im Jahr 2014 wurde Hermann-Josef Emons für seinen Beitrag zur deutschsprachigen Kriminalliteratur mit dem Ehrenglauser-Preis der Autorenvereinigung Syndikat geehrt. Im Jahr 2019 übernahm er den Dortmunder Grafit Verlag, dessen Krimiprogramm nun unter seiner Leitung bei Emons fortgesetzt wird. Anerkennung erfuhr Emons auch im Jahr 2022, als er den Deutschen Verlagspreis verliehen bekam. Wenn Sie sich ferner für gute Krimis interessieren, ist „Sommersonnenwende“ von Pascal Engman und Johannes Selåker ein Lesetipp und der spannendste Krimi des Sommers aus Schweden 2023.

Über beinahe vier Jahrzehnte hinweg leitete Hejo Emons den Verlag mit bemerkenswerter Voraussicht, einem ausgeprägten Verlagssinn und beeindruckendem Erfolg. Dieser Verlag zählt zu den hundert größten Verlagen in Deutschland. Schon frühzeitig hatte er seinen Blick in die Zukunft gerichtet: Er sorgte dafür, dass seine Tochter Franziska Emons-Hausen den Verlag in seinem Geiste weiterführen wird, wie es in einer Mitteilung des Verlags heißt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.