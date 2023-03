Für Fans von Psychothrillern: Fünf Empfehlungen für Hochspannung im März 2023

Von: Sven Trautwein

Der Frühling steht in den Startlöchern. Wieder warten hoch spannende Thriller auf die Leser. Wir stellen Ihnen fünf Buchempfehlungen vor.

Der Frühling steht vor der Tür. Die Temperaturen steigen, man möchte mehr Zeit draußen verbringen. Doch die neuen Psychothriller fesseln die Fans von Spannungsliteratur an ihren Lieblingsleseort und sie tauchen ein in packende Geschichten, faszinierende Figuren und decken die eine oder andere falsche Fährte auf. Diese fünf Thriller warten im März auf Sie:

Klima-Thriller: Marc Elsberg „°C – Celsius“

Als mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum auftauchen, hält die Welt den Atem an. Hat die chinesische Regierung ihre Drohungen wahr gemacht? Werden sie Taiwan angreifen? Das Weiße Haus ist in Aufruhr, und der amerikanische Präsident kurz davor, die Flotte zu alarmieren. Erst in letzter Sekunde kann eine Klimawissenschaftlerin einen Angriff abwenden.

Elsbergs Thriller sind ein Bestseller-Garant. Nach „Gier“, „Zero“ und „Blackout“ legt der Autor einen neuen spannenden Titel vor. Aktueller könnte es kaum sein. Klima-Themen sind bei Thrillern nicht erst seit „Die Welt kippt“ bei den Neuerscheinungen nicht mehr wegzudenken. Wer reißt in „°C – Celsius“ das Weltklima an sich?

Marc Elsberg „°C – Celsius“ 2023 blanvalet, ISBN-13 978-3-7645-0633-9 Preis ab 15.3.: Hardcover 26 €, E-Book 19,99 €, 608 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Psychothriller: Jack Jordan „Die Herzchirurgin“

Würdest du morden, um dein Kind zu retten? Als die erfolgreiche Herzchirurgin Anna Jones eines Abends nach Hause kommt, ist ihre Babysitterin tot, ihr kleiner Sohn verschwunden. Die Entführer stellen Anna vor die Wahl: Entweder lässt sie den beliebten Politiker Ahmed Shabir, der als der nächste Premierminister gehandelt wird, in zwei Tagen auf ihrem OP-Tisch sterben; oder ihr Sohn wird sein Leben verlieren.

Bereits im Februar erschienen, aber ein weiteres Highlight in diesem Frühjahr. Für alle, die Kinder haben, dürften sich bei dem Titel von Jack Jordan die Nackenhaare vor Spannung aufstellen. Es ist ein persönliches Dilemma, in das Anna Jones rutscht, aus dem es keinen richtigen Ausweg zu geben scheint. Packend!

Jack Jordan „Die Herzchirurgin“ Übersetzt von Sigrun Zühlke 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-28387-5 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 12,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Buchempfehlung: Arnaldur Indriðason „Gletschergrab“

Die Eiskappe des Vatnajökull auf Island schmilzt. Die Streitkräfte der US-Basis Keflavík sind in Alarmbereitschaft, denn der Gletscher hütet ein Geheimnis: ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit brisanter Fracht. Vor der grandiosen Kulisse des ewigen Eises gerät eine junge Isländerin in Lebensgefahr. Sie weiß nur wenig, aber das ist schon zu viel für die Drahtzieher der „Operation Napoleon“.

Der Titel erschien 2018, ist jetzt aber als erneuter Tipp in dieser Liste zu finden, da der spannende Thriller kürzlich für das Kino adaptiert wurde. Arnaldur Indriðason hat mittlerweile mehr als 20 Bücher geschrieben, die in über 40 Sprachen übersetzt wurden. Sehr häufig baut er die nordische Natur mit ihren Eigenarten gekonnt in die Bücher ein.

Arnaldur Indriðason „Gletschergrab“ 2023 Lübbe, ISBN-13 978-3-404-19192-5 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, 366 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Thriller-Tipp: Erin Young „The Fields – Was vergraben bleibt“

Drückende Sommerhitze liegt über Iowa, als in einem Maisfeld eine übel zugerichtete Leiche gefunden wird. Die zuständige Ermittlerin Riley Fisher ist erst kürzlich in ihre alte Heimat im Mittleren Westen zurückgekehrt und verbindet eigentlich nur schlechte Erinnerungen mit der Gegend. Als sich herausstellt, dass die Tote eine ehemalige Schulkameradin ist und weitere Opfer auftauchen, fühlt sich Riley unter Druck, den Fall schnellstmöglich zu lösen.

Beklemmend, packend. Tolle Charaktere. Was braucht es mehr für einen Thriller?

Erin Young „The Fields – Was vergraben bleibt“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-06308-1 Preis ab 30.3.2023: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, 480 Seiten (abhängig vom Format) Hier bestellen!

Für Pschothiller-Fans: C. M. Ewan „Etage 13“

Kate Harding bekommt den Job ihres Lebens angeboten. Nach dem Tod ihres Mannes vor fünfzehn Monaten, ist das ihre Chance auf einen Neubeginn. Doch das vermeintliche Vorstellungsgespräch entwickelt sich zu einem Albtraum. Eingesperrt in einem Glaskastenbüro in einem leeren Bürogebäude, ist Kate allein mit ihrem Entführer. ...

Nach dem großen Erfolg von „Das Ferienhaus“ legt C.M. Ewan mit „Etage 13“ erneut ein packendes Buch vor. Diesen Titel wird man bis zur letzten Seite verschlingen und hoffen, dass die eigene Wohnungstür gut abgeschlossen ist.

C. M. Ewan „Etage 13 – Es gibt kein Entkommen, und deine Zeit läuft ab“ Übersetzt von Bernd Stratthaus 2023 blanvalet, ISBN-13 978-3-7645-0813-5 Preis: Paperback 16 €, E-Book 9,99 €, 464 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!