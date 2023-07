Jane Harpers Australien-Thriller begeistern auch Fans von Nordic-Noir

Von: Sven Trautwein

„Hitze“ machte Jane Harper über Australien hinaus bekannt. Auch „Zu Staub“ ist ein Thriller, den man lesen sollte. © Wirestock/Imago/Rowohlt (Montage)

Sie mögen skandinavische Krimis? Dann sollten Sie sich unbedingt die Bücher von Jane Harper aus Australien näher anschauen!

Jane Harper wurde mit ihrem Debüt über Nacht zum Bestsellerstar. Ihre Romane, die im australischen Outback spielen, fesseln die Leser mit faszinierenden Charakteren und einem äußerst lebensfeindlichen Setting. Auch Fans skandinavischer Thriller werden auf ihre Kosten kommen, denn selbst in diesen Geschichten geht die größte Gefahr von den Menschen aus. Was ihre Bücher so einzigartig macht, lesen Sie auf 24books.de.