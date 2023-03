Buchmarkt: Vier heiß ersehnte Neuerscheinungen, die für dieses Jahr angekündigt sind

Von: Jessica Bradley

Einigen Büchern fiebert man entgegen und freut sich, wenn sie endlich erscheinen. So ist es auch mit den folgenden vier Büchern.

Manche Leser schreiben sich das Erscheinungsdatum ihres ersehnten Buches in den Kalender. Sie zählen regelrecht die Tage bis zum Erscheinungsdatum. Vor allem bei Fortsetzungen ist dies der Fall. Besonders, wenn diese sich jahrelang gezogen haben. Wir haben vier Neuerscheinungen für 2023, die Sie sich unbedingt merken müssen.

Vom bekannten Thriller-Autor Sebastian Fitzek kommt – Überraschung, mal kein Thriller. Der Elternabend ist für viele ein Graus. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in einem gefangen und das, ohne ein Kind zu haben. Eine humorvolle Geschichte und trotzdem ganz im Stil von Sebastian Fitzek.

Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert. Als die Polizei auf der Bildfläche erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse ...

Der 7. David Hunter Roman verspricht Spannung. Ein Sturm schneidet das Dorf vom Rest der Welt ab. Doch nicht nur dies erweist sich als Problem. So atemberaubend atmosphärisch und wendungsreich erzählt, wie nur Simon Beckett es kann.

Undurchdringlicher Nebel umgibt das heruntergekommene Hotel, klamme Kälte sitzt in den Wänden. Wegen eines starken Wintersturms ist Dr. David Hunter auf dem Rückweg von einem Auftrag an diesem unwirtlichen Ort im walisischen Snowdonia gestrandet. Das «Wald-Hotel» wird von einem Ehepaar geführt, das sich alles andere als freundlich gibt, doch der forensische Anthropologe hat keine andere Wahl, als hier die Nacht zu verbringen ...

Die Eragon-Reihe war sehr beliebt und endlich gibt es eine Fortsetzung. Es ist der perfekte Start für Lesende, die eine sensationelle neue Fantasywelt entdecken wollen, und die heiß ersehnte Gelegenheit für alle, die schon lange darauf warten, wieder nach Alagaësia und in Eragons Welt zurückzukehren.

Die Welt ist nicht mehr sicher für den Drachenreiter Murtagh und seinen Drachen Dorn. Seit dem Sturz des grausamen Königs Galbatorix müssen Murtagh und sein Drache mit den Konsequenzen leben, die ihre widerwillige Zusammenarbeit mit seinem Schreckensregime nach sich zieht. Im ganzen Land verhasst, leben sie allein im Exil am Rande der Gesellschaft ...

Auch hier warten Millionen Fans auf die Fortsetzung. Endlich geht die Tinten-Reihe weiter. Nach großen Diskussionen über das Cover war diese Neuerscheinung schon länger in aller Munde. Endlich ist Staubfinger zurück!

Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in „Tintentod“ vergangen. Fünf glückliche Jahre. Aber dann wird Eisenglanz gesichtet, der Glasmann von Orpheus, dem erbitterten, silberzüngigen Feind von Meggie, Mo und Staubfinger. Der Grund: Orpheus plant Rache an allen, die ihn zu Fall gebracht haben, doch vor allem an Staubfinger, und er nutzt einen furchtbaren Zauber ...