Neuer James-Bond-Roman dreht sich um König Charles III.

Von: Sven Trautwein

Im Mai steht die Krönung von König Charles an. Kurz zuvor soll der neue James-Bond-Roman erscheinen. Mit allem, was einen James Bond ausmacht.

Es ist der 4. Mai, zwei Tage vor der Krönung von König Charles III. Bond hat die Aufgabe, die Störung der Krönungsveranstaltung zu verhindern. Aktueller könnte ein James-Bond-Roman nicht sein. Dann erscheint auch „Im Geheimdienst Seiner Majestät“ (Originaltitel: „On His Majesty‘s Secret Service“ – werblicher Link). Das Buch verspricht laut Autor Charlie Higson alles, was man von einem Bond-Roman erwartet.

James-Bond-Roman „Im Geheimdienst Seiner Majestät“

König Charles III., hier noch ohne Krone, wird eine Hauptfigur im neuen James-Bond-Roman „Im Geheimdienst seiner Majestät“. (Symbolbild) © i-Images/Pool/Imago

Kürzlich teilte der Verlag Ian Fleming Publications mit, dass sich der Autor und Schauspieler Charlie Higson, für den neuen Bond-Roman verantwortlich zeigt. Als Autor hat er unter der „Young Bond“-Reihe bisher fünf Titel veröffentlicht. Hier ist der spätere Geheimagent während seiner Schulzeit die Hauptfigur der Bücher. Laut spiegel.de sei Higson begeistert gewesen, eine Bond-Geschichte für Erwachsene zu schreiben. Ein wenig Zeitdruck hätte er gespürt, als ihm bewusst wurde, „dass es bis zur Krönung“ fertiggestellt zu sein habe.

Neuer James-Bond-Roman: Krönung von König Charles III. als Anlass

In letzter Minute soll Geheimagent James Bond die Störung der Kröngsszeremonie von König Charles III. vereiteln. Der exzentrische und steinreiche Athelstan of Wessex, der Großbritannien eine tödliche Lektion erteilen möchte, hat sich in den Kopf gesetzt, die Zeremonie zu stören. Bond wäre nicht Bond, wenn er versucht, diesen Plan zu durchkreuzen. Und der Autor Charlie Higson verspricht ein Feuerwerk an „Sex, Gewalt und Autos“.

Der Titel ist ganz klar an den vor 60 Jahren veröffentlichten Band „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (werblicher Link) angelehnt. Ian Fleming ist der Entwickler der Serie um James Bond. In den 1950er und 1960er Jahren erfand er den berühmten Geheimagenten 007. Zum 70-jährigen Jubiläum wurde bekannt, dass die Bücher nun überarbeitet erscheinen. Der Sprachgebrauch hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert und einige Passagen passten nicht mehr in die heutige Literaturwelt.

Die Original James-Bond-Romane in der richtigen Reihenfolge

Die Lizenzgebühren aus dem neuen Buch kommen dem National Literacy Trust zugute, der sich für die Vermittlung von Lese- und Schreibfähigkeiten für benachteiligte Kinder einsetzt.