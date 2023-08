Gesammelte Käsesprüche: Heinz Strunk bringt Käse-Comic „Die Käsis“ heraus

Von: Sven Trautwein

Heinz Strunk hat mit seinen letzten Büchern die Bestsellerlisten gestürmt und stand auf der Liste für den Deutschen Buchpreis. Jetzt gibt es ein Bilderbuch aus dem Käseland.

Heinz Strunks Humor ist ein ganz besonderer. Das hat er kürzlich einmal mehr in der Kurzgeschichtensammlung „Der gelbe Elefant“ bewiesen. In einer der Geschichten ging es um den Besuch in einem örtlichen griechischen Restaurant und um selbstgemachte Kroketten. Das Thema Essen zieht sich ein wenig durch Strunks Leben und die Bücher. Nun legt er mit „Die Käsis“ einen Comic aus dem Käseland vor.

Anfang August hatte Heinz Strunk in der Süddeutschen Zeitung verlauten lassen, dass er ab sofort Teilhaber eines Restaurants im Hamburger Schanzenviertel sei. Auch sein Romandebüt, „Fleisch ist mein Gemüse“ passt in diese Reihe, die nun mit dem Bilderbuch „Die Käsis“ fortgeführt wird. Der NDR fragt sich, was eine Parmesan-Dame und ein heldenhafter Scheiblettenkäse in dieser Abenteuergeschichte verloren haben.

Heinz Strunk „Die Käsis“: Darum geht‘s im Buch

Heinz Strunk lässt die Herzen von Käsefreunden höherschlagen und bringt „Die Käsis“ heraus. © Marcus Brandt/dpa/Lappan (Montage)

Eine edle Parmesan-Dame und ein industrieller Scheibenkäse müssen vor dem autokratischen Schimmelkäse Beef Jezos und seinen Käsestick-Schergen aus Käsiland fliehen. Ihre treue Eierscheese ist Fluchtfahrzeug und Geschichtenerzählerin. Die drei bereisen fantastische Orte wie die Wüste Gabi und begegnen Fürst Alzheim, dem popelnden Orakel und anderen seltsamen Gestalten.

Beim Durchblättern wird klar: Dies ist kein übliches Kinderbuch. Das hatte er auch nicht vorgehabt, wie Heinz Strunk dem NDR verrät. Für ihn wäre ein typisches Kinderbuch aufgrund der „debilen Sprache“ nicht infrage gekommen. Für ihn sei es eine unglaublich langweilige Zumutung, solche Texte dann vorlesen zu müssen. Dabei ist Vorlesen extrem wichtig. Rund ein Viertel aller Grundschüler hierzulande können nicht gut lesen.

Die Zeichnungen im Graffitistil dürften auch Kinder erfreuen, wenn auch der Text manches Mal für sie etwas unverständlich daherkommen dürfte. Ein Comic, der Heinz-Strunk-Fans Freude macht, mit Humor an erster Stelle. Die jüngeren Leser dürften in einen Wimmelbuch-Rausch verfallen, wozu die Illustrationen beitragen. Stück für Stück erschließt sich so ein ganzer Käsekosmos.

„Die Käsis“ ist ein Bilderbuch, das eine Salve Humor nach der anderen abfeuert. In alter Heinz-Strunk-Manier. Wer es etwas bodenständiger aus der Hand des Autors haben möchte, möge zu „Ein Sommer in Niendorf“ greifen, der für den Deutschen Buchpreis 2022 nominiert war.

Hein Strunk „Die Käsis“ Mit Illustrationen von Typeholics; vents137 2023 Lappan, ISBN-13 978-3-830-33665-5 Preis: 19 €, 80 Seiten

Heinz Strunk: Über den Autor

Heinz Strunk, geboren 1962 in Hamburg, ist Autor, Musiker und Schauspieler. Mit Kollegen von Studio Braun inszeniert er im Hamburger Schauspielhaus, zuletzt „Coolhaze“. Seine Bücher erreichten eine Millionenauflage. 2004 debütierte sein autobiografischer Roman „Fleisch ist mein Gemüse“, ein Bestseller. 2008 verfilmte Christian Görlitz das Werk. Strunk veröffentlichte elf weitere Bücher, darunter den gefeierten Roman „Der Goldene Handschuh“, 2019 von Fatih Akin verfilmt.