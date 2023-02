Mord an der Isar: Fünf Krimis, die in München spielen

Von: Sven Trautwein

Der Münchner „Tatort“ ist eine Institution bei der sonntäglichen Fernsehunterhaltung. Auch viele Krimiautoren fühlen sich mit der Isar Metropole verbunden. Wir stellen fünf Bücher vor.

Die bayerische Landeshauptstadt gilt nicht nur in den sonntäglichen Tatort-Folgen als eine der Krimistädte Deutschlands. Hier sind unterschiedliche Teams und Ermittler auf der Suche nach Motiven, um die Täter zu überführen. Anders als das dunkle und graue Berlin, hat München seinen ganz eigenen Flair, der in den Städtekrimis auf unterschiedliche Art und Weise dem Leser präsentiert wird. Wir stellen Ihnen hier fünf spannende Krimis aus München vor.

Harry Kämmerer „Isartod“

In der Isar wird eine tote Frau gefunden, die offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Strangulationsmale wecken der Verdacht, dass sie vor ihrem Hinscheiden Folterung ausgesetzt war. Die Spur führt zu einer nahen Burg am Isarhochufer, die aktuell im Fokus eines riesigen Immobiliengeschäfts steht. Die Burg und die angrenzenden Isarauen sollen in einen gigantischen Hotelkomplex mit Namen ISARIA umgewandelt werden. (...)

Anders als in vielen anderen Regionalkrimis kommt Harry Kämmerer ganz ohne die Überspitzung und Klischees aus. Keine bayerische Folklore, sondern ein sympathisches Ermittlerteam, das in der bayerischen Landeshauptstadt in der Mordkommission 1 ihren Fällen nachgeht. Spannend!

Harry Kämmerer „Isartod" 2021 Nagel & Kimche, ISBN-13 978-3-312-01240-4 Preis: Paperback 18 €, E-Book 13,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format)

Marie Bonstein „Mörderisches Isarflimmern“

Ein mysteriöser Kunstdiebstahl in der Alten Pinakothek. Eine geheimnisvolle Leiche an der Isar. Und eine Verdächtige, die schon lange hinter Gittern sitzt. Clara Liebig, schlaflose und kaffeesüchtige Hauptkommissarin der Münchner Kripo, ist in ihrem Element. Bildhaft entwickelt sie ihre Theorien mit Puzzleteilen, die sie vor ihrem geistigen Auge zu logischen Szenen zusammenfügt. Doch die Spurenlage ist dünn. (...)

Durch ihre Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei hatte Marie Bonstein erste tiefere Einblicke in die Polizeiarbeit bekommen. In „Mörderisches Isarflimmern“ setzt sie auf ein größeres Team um Hauptkommissarin Claudia Liebig, die sich jeden Tag bei ihrem Mentor Balthasar Hirsch die eine oder andere leckere Kaffeekreation abholt. Wie in vielen Krimis scheint der Kaffee im Kommissariat nicht zu schmecken. Das Buch schmeckt aber auf jeden Fall!

Marie Bonstein „Mörderisches Isarflimmern" 2022 Piper, ISBN-13 978-3-492-50627-4 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 5,99 €, 272 Seiten (abweichend vom Format)

Marcel Häußler „Kant und der Schachspieler“

Ein Leichenfund auf dem Gelände der alten Farbenfabrik gibt Kommissar Kant und seinem Team von der Münchner Polizei Rätsel auf. Der Tote, der bei Rückbauarbeiten in einem ausrangierten Chemikalientank entdeckt wurde, trägt eine auffällig teure Lederjacke über seinen abgewetzten Klamotten. Und er umklammert mit kalter Hand eine hölzerne Schachfigur. Handelt es sich möglicherweise um den genialen Schachspieler Jakob Holler, der vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist? Die Ermittler setzen alles daran, die Fäden zu entwirren. Doch gerade als der Durchbruch zum Greifen nahe scheint, schlägt der Schachmörder erneut zu …

Marcel Häußlers „Kant und der Schachspieler“ ist der zweite Band um Kommissar Kant. Mit seinem Team der Münchner Mordkommission ermittelt Kant unaufgeregt und zielgerichtet. Häußler versteht es, seine Figuren ohne großes Tamtam auftreten und agieren zu lassen. Klassisch angelegt, merkt man, dass der Autor sein Handwerk versteht. Die Figuren sind vielschichtig angelegt. Wann kommt die Fortsetzung?

Marcel Häußler „Kant und der Schachspieler" 2022 Heyne, ISBN-13 978-3-453-42701-3 Preis: Paperback 15 €, E-Book 11,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format)

Kaspar Panizza „Fischkatz: Frau Merkel und der Eisbachsurfer“

Äußerst makaber, wenn ein Toter im Englischen Garten auf Münchens Top-Attraktion, der Eisbachwelle, surft. Vor allem, wenn er mit einem Strick um den Hals am Brückengeländer hängt und wie ein Hüpfball auf der Welle reitet. Ein Highlight für Schaulustige und Touristen, ein verzwickter Fall für Kommissar Steinböck und sein Team. Die Spuren führen sowohl zu einer dubiosen Sekte als auch zu einem ungelösten Mord. Und zu all dem kommt die nervige Katze Frau Merkel, die ihre Vorliebe fürs Angeln entdeckt hat …

Münchner Dialekt, witzige Dialoge, Lokalkolorit und einen spannenden Fall legt Kaspar Panizza mit „Fischkatz“ vor. Immerhin geht Kommissar Steinböck bereits das siebte Mal auf Ermittlungstour. Die ungewöhnlichen Figuren und Einblicke in die Münchner Kultur runden das Buch ab. Immer wieder sind Zwiegespräche zwischen Steinböck und seiner Katze Frau Merkel eingestreut, die nicht nur eingefleischten Katzenfreunden gefallen dürfte.

Kaspar Panizza „Fischkatz: Frau Merkel und der Eisbachsurfer" 2022 Gmeiner-Verlag, ISBN-13 978-3-8392-0260-9 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, 256 Seiten (abweichend vom Format)

Su Turhan „Kommissar Pascha“

Rechte Lust hat Zeki Demirbilek auf seine neue Aufgabe nicht. Er soll Chef sein. Gerade er. Teamresistent und streitsüchtig, wie er ist. Und dann dieses Angebot! Jetzt, wo er Schluss machen wollte – mit Deutschland, mit München, mit all dem Mist, der ihn so nervt. Doch dann ziehen seine Kollegen eine grausam zugerichtete Leiche aus dem Eisbach – ein Türke, vermutlich. Hunderte Reißnägel stecken in der Brust des Toten, zu einem arabischen Schriftzug formiert: „Teufel“.

Su Turhans Krimidebüt ist ein gelungener Mix aus Münchner Lokalkolorit und türkischer Lebensart. Charmant und lesenswert umgesetzt. Einige der Bücher wurden für die ARD verfilmt. Krimifans sollten unbedingt zu den Titeln der Reihe greifen.

Su Turhan „Kommissar Pascha" 2017 Piper, ISBN-13 978-3-492-31167-0 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format)

Wenn Sie mehr über Städtekrimis erfahren möchten, lesen Sie hier im Interview mit dem Krimiautor Johannes Groschupf nach, warum Berlin der perfekte Ort für Krimis ist und stöbern Sie in den Krimi-Empfehlungen, die in Berlin spielen.