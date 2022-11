Michelle Obama „Das Licht in uns“: Neues Buch in Deutschland erschienen

Von: Sven Trautwein

Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA, legt mit „Das Licht in uns“ ihr neues Buch vor. Auf Deutsch ist es am 15. November im Buchhandel erhältlich.

Nach dem überaus großen Erfolg von Michelle Obamas Buch „Becoming – Meine Geschichte“, erscheint im November die deutsche Übersetzung von „The Light We Carry“. Ab 15. November ist „Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten“ im Buchhandel erhältlich. Die Startauflage für den deutschsprachigen Markt ist sehr groß.

Michelle Obama „Das Licht in uns“: Über das Buch

Michelle Obama „Das Licht in uns“ © Goldmann

Es gibt womöglich keine einfachen Lösungen auf die großen Herausforderungen, vor die wir im Laufe des Lebens gestellt werden. Michelle Obama ist jedoch überzeugt, dass wir mit einigen praktischen Hilfsmitteln auch durch die größten Veränderungen im Leben sicher navigieren können. In »Das Licht in uns« geht sie mit ihren Leserinnen und Lesern ins Gespräch und adressiert jene Fragen, mit denen die meisten von uns regelmäßig zu kämpfen haben: Wie gelingen stabile und aufrichtige Beziehungen? Wie können wir auch in Konflikten Kraft und Gemeinsamkeiten finden? Welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung, um Selbstzweifel und Hilflosigkeit auszudrücken? Was können wir tun, wenn auf einmal alles zu viel wird? Mutmachende Geschichten und inspirierende Gedanken zeigen uns, wie Michelle Obama über Veränderung und Herausforderungen denkt und über das, was in unserer Macht liegt. Es ist ihr fester Glaube, dass wir den Reichtum und das Potential unserer Welt zum Leuchten bringen, wenn wir von innen heraus strahlen und anderen Menschen unser Licht schenken. So können wir tiefer liegende Wahrheit erkennen und neue Wege für uns entdecken. In ihrer Rolle als Mutter, Tochter, Ehefrau, Freundin und First Lady teilt sie mit uns die Grund- und Glaubenssätze, die ihr geholfen haben, selbst die schwierigsten Hindernisse im Leben zu überwinden und immer weiter zu wachsen. Sie erläutert wertvolle Praktiken wie Höflichkeit, Mut zur Größe und das Versammeln von Freunden und Mentoren um den eigenen Küchentisch. Mit ihrem unverwechselbaren Humor, ihrer Aufrichtigkeit und ihrem Mitgefühl erkundet sie Themen wie Herkunft, Geschlecht und Sichtbarkeit und ermutigt ihre Leser*innen, Angst zu bezwingen, Stärke in der Gemeinschaft zu finden und ein mutiges Leben zu führen. »Wenn wir unser inneres Licht entdecken, finden wir auch die Kraft, es zu nutzen«, schreibt Michelle Obama. Eine bereichernde Lektüre mit beeindruckenden Geschichten sowie klugem Rat und Wissen, die wertvolle Gespräche anstoßen wird. »Das Licht in uns« soll alle Leser*innen inspirieren, über ihr Leben zu reflektieren, den Quell ihrer inneren Freude zu finden und sich in diesen stürmischen Zeiten miteinander zu verbinden.

Michelle Obama teilt in ihrem neuen Buch ihre Gedanken und Glaubenssätze, die ihr in schwierigen Situationen der Vergangenheit geholfen haben. Gerade in der heutigen Zeit, voller Bedrohungen und Pandemien, fühle sie sich zeitweise von Angst ergriffen. Mit dem Buch, so die Autorin, gibt sie ihre Hilfestellungen an alle interessierten Leser weiter.

Das Buch „Das Licht in uns“ erscheint in einer sehr großen Auflage von 200.000 Stück in Deutschland. Parallel wird es weltweit in 26 Ländern in 13 Sprachen veröffentlicht. Ihr erstes Buch „Becoming“ wurde weltweit 17 Millionen Mal verkauft und ist ein internationaler Bestseller. Auch dieses Buch hat eine Bestseller-Garantie und dürfte nicht nur in Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft für Umsatz im Buchhandel sorgen.

Michelle Obama „Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten“ Aus dem Amerikanischen von Norbert Juraschitz, Sabine Reinhardus, Franka Reinhart, Astrid Gravert, Frank Lachmann 2022, Goldmann ISBN-13 978-3-442-31713-4 Preis: Hardcover 28 €, E-Book 21,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) – Jetzt bestellen (werblicher Link)

Michelle Obama

Michelle Robinson Obama war von 2009 bis 2017 die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie studierte an der Princeton University und an der Harvard Law School und begann ihre berufliche Laufbahn als Anwältin bei der Kanzlei Sidley & Austin in Chicago, wo sie ihren Ehemann Barack Obama kennenlernte. Die Obamas leben derzeit in Washington, D.C.