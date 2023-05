Literarisches Quartett: „Noch wach?“ von Stuckrad-Barre kam nur teilweise an

Von: Sven Trautwein

Teilen

Thea Dorn moderierte das Literarische Quartett mit Gästen, die sich einen Schlagabtausch über „Noch wach?“ lieferten. © Panama Pictures/Kiwi-Verlag (Montage)

Vier Neuerscheinungen im Literarischen Quartett. „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre polarisierte und sorgte für hitzige Diskussion.

In der aktuellen Sendung des Literarischen Quartett ging es hoch her. So diskutierten Juli Zeh, Eva Menasse und Cornelius Pollmer mit Thea Dorn über vier Neuerscheinungen des Bücherfrühlings. Gerade das Buch „Noch wach?“ polarisierte und sorgte gleich zu Beginn der Sendung für einen hitzigen Schlagabtausch zwischen den Gästen. Worüber die Gäste am meisten stritten, lesen Sie auf 24books.de.