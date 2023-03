Was lesen prominente Persönlichkeiten von Merkel bis Musk am liebsten?

Von: Jessica Bradley

Jeder hat ein Lieblingsbuch, sei es aus der Kindheit, aus der Schule oder Studium. Doch wie sieht es bei den Prominenten aus? Welche Bücher lieben sie? Fünf Prominente, von Merkel über Musk, und ihre Lieblingsbücher.

Nicht Kleider, sondern Bücher machen Leute. Viele heute erfolgreichen Menschen sind von Büchern inspiriert worden. Seien es Autoren, Künstler oder Politiker. Welche Bücher die Lieblingsbücher von Angela Merkel, Elon Musk oder Kamala Harris sind, erfahren Sie hier.

Lieblingsbuch von Bill Gates – „Aufklärung jetzt“ von Steven Pinker

Bill Gates ist, wie man umgangssprachlich sagt, eine Leseratte. Er betreibt einen eigenen Buchblog und hat eins der teuersten Bücher der Welt gekauft. „Aufklärung jetzt“ ist eins seiner Lieblingsbücher, weil er der Ansicht ist, dass die Welt nicht so düster ist, wie sie manchen erscheint.

Hass, Populismus und Unvernunft regieren die Welt, Wissenschaftsfeindlichkeit macht sich breit, Wahrheit gibt es nicht mehr: Wer die Schlagzeilen von heute liest, könnte so denken. Doch Bestseller-Autor Steven Pinker zeigt, dass das grundfalsch ist. Er hat die Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte gründlich untersucht und beweist in seiner fulminanten Studie ...

Steven Pinker „Aufklärung jetzt“ 2018, Fischer Verlag, ISBN 13-978-3-596-03087-3 Preis: Taschenbuch 22 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 736 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Das liebste Buch von Kamala Harris – „Drachenläufer“ von Khaled Hosseini

Verständlich, dass „Drachenläufer“ von Khaled Hosseini eins der Lieblingsbücher von Kamala Harris ist. Ein wunderschöner Roman über Freundschaft und Zusammenhalt.

Afghanistan 1975: Der zwölfjährige Amir will unbedingt einen Wettbewerb im Drachensteigen gewinnen, um seinem Vater seine Stärke zu beweisen. Dazu braucht er die Hilfe von Hassan. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die beiden Jungen eine innige Freundschaft ...

Khaled Hosseini „Drachenläufer“ 2019, Fischer Verlag, ISBN 13-978-3-596-70461-3 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Jeff Bezos empfiehlt – „Was vom Tage übrig blieb“ von Kazuo Ishiguro

Amazon war zu Anfang ein Online-Buchladen. Deshalb verwundert es nicht, dass auch Bezos gerne liest. Vor allem alte Romane wie „Was vom Tage übrig blieb“ liegen ihm am Herzen.

Stevens dient als Butler in Darlington Hall. Er sorgt für einen tadellosen Haushalt und ist die Verschwiegenheit in Person: Niemals würde er auch nur ein Wort über die merkwürdigen Vorgänge im Herrenhaus verlieren. Er stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst seines Herrn. Auch die vorsichtigen Annäherungsversuche von Miss Kenton, der Haushälterin, weist er brüsk zurück ...

Kazuo Ishiguro „Was vom Tage übrig blieb“ 2022, Karl Blessing Verlag, ISBN 13-978-3-896-67703-7 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Lieblingsbuch von Angela Merkel – „Die Verwandlung der Welt“ von Jürgen Osterhammel

Die ehemalige Bundeskanzlerin hatte bisher wenig Zeit zu lesen. Doch das sollte sich nun ändern, vor allem Sachbücher und historische Bücher liest Angela Merkel gerne.

In dieser grandiosen Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts erzählt Jürgen Osterhammel kundig, schwungvoll und facettenreich die Geschichte einer Welt im Umbruch. Aus einer Fülle an Material und einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel entsteht dabei das tiefgründige Porträt einer faszinierenden Epoche ...

Jürgen Osterhammel „Die Verwandlung der Welt“ 2020, C.H. Beck, ISBN 13-978-3-406-61481-1 Preis: gebundenes Buch 28 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 1568 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Elon Musk – „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien

Sich in die Tiefen der Fantasy-Welt von Tolkien zu vergraben, kennen so manche von uns. Elon Musk ging es ebenfalls so und bis heute ist die Trilogie eines seiner Lieblingswerke.

Durch einen merkwürdigen Zufall fällt dem Hobbit Bilbo Beutlin ein Zauberring zu, dessen Kraft, käme er in die falschen Hände, zu einer absoluten Herrschaft des Bösen führen würde. Bilbo übergibt den Ring an seinen Neffen Frodo, der den Ring in der Schicksalskluft zerstören soll ...

J.R.R. Tolkien „Der Herr der Ringe“ 2012, Klett-Cotta, ISBN 13-978-3-608-93984-2 Preis: Taschenbuch Gesamtausgabe 35 €, Seitenzahl: 1568 Hier bestellen