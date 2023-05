Krönung von König Charles III. – Die schönsten Bücher zur Zeremonie

Von: Sven Trautwein

Teilen

2.200 Gäste werden zur Krönung von Charles III. erwartet. Wir stellen fünf Bücher zur Krönung vor. © ITAR-TASS/Imago/Ullstein (Montage)

In der Westminster Abbey wird am 6. Mai Charles zum König gekrönt. Wir stellen die schönsten Bücher zur Krönung vor.

Mehr zum Thema Die fünf schönsten Bücher zur Krönung von Charles III.

Über 2.200 Gäste aus mehr als 200 Ländern werden am 6. Mai an der Krönungszeremonie von Charles III. in der Westminster Abbey in London teilnehmen. Die Vorbereitungen für das Ereignis sind im vollen Gange und The Mall in London ist mit Flaggen geschmückt. Es werden auch viele Prominente, wie zum Beispiel der Musiker Lionel Richie, an der Zeremonie teilnehmen. Wir möchten Ihnen auf 24books.de die schönsten Bücher zur Krönung vorstellen.