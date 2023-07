„Himmelhallignochmal“ – Cosy-Krimi mit Schnauze von der Nordsee: „Schnüffelei auf der Hallig“ von Elke Weiler

Von: Sven Trautwein

Bearded Collie Julchen ist im zweiten Krimi „Schnüffelei auf der Hallig“ wieder dabei, den Leser mit Humor und Geschick auf die richtige Fährte zu bringen.

Die Halligen vor der Küste Nordfrieslands sind wirklich außergewöhnlich. Dort herrscht eine intime Atmosphäre, in der jeder jeden kennt und über die Aktivitäten der anderen Bescheid weiß. Die Verbundenheit ist sogar stärker als in den meisten Dörfern, da die Halligbewohner mehrmals im Jahr von der Umwelt abgeschnitten sind. Daher fällt es sofort auf, wenn jemand nicht anwesend ist. Und hierhin entführt Elke Weiler mit ihrem zweiten Küstenkrimi.

„Schnüffelei auf der Hallig“ ist der zweite Hundekrimi von Elke Weiler und entführt dieses Mal auch nach Pellworm. © Westend61/Imago/Gmeiner Verlag (Montage)

Elke Weiler „Schnüffelei auf der Hallig“: Darum geht es im Buch

Die junge Lehrerin Famke lebt auf der übersichtlichen Hallig Grönland. Als eine mysteriöse Angelegenheit auftaucht, spürt der pfiffige Bearded Collie Julchen intuitiv, dass sie sofort handeln müssen. Zusammen mit ihrer Assistentin Madame begibt sich Famke in die faszinierende Welt des Wattenmeers, um nachzuforschen.

Als auf Hallig Grönland eine Lehrerin verschwindet, ist die beste Schnüfflerin Nordfrieslands gefragt: Bearded Collie Julchen hat ein Bauchgefühl für die Dringlichkeit der Angelegenheit. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Madame bricht sie sofort auf. Doch bei ihren Recherchen stoßen die beiden auf eine Mauer des Schweigens. Auf der Hallig ist man Fremden gegenüber zurückhaltend, vor allem wenn sie ihre neugierige Schnauze überall hineinstecken. Während Julchen in der Welt des Wattenmeers nachforscht, wird auf Pellworm eine Leiche angespült. Himmelschafundmeer, ist es die Gesuchte?

Währenddessen wird auf der Insel Pellworm eine Leiche angespült. Nun stellt sich die Frage: Handelt es sich dabei um die vermisste Person? War es ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter, möglicherweise ein verschwiegener Liebhaber? Und welche undurchsichtige Rolle spielt der Küstenschutz in diesem Rätsel?

Es gibt viele unbeantwortete Fragen, und nur die beste Schnüfflerin Nordfrieslands kann sie lösen. Wenn die Halligleute schweigen und keine Informationen preisgeben, bleibt nur eins: Dem Gespür folgen und der Nase vertrauen. Flott geht es in der Handlung voran und die Kapitel lassen sich in einem Rutsch verschlingen. Der norddeutsche Sprachwitz wird gut transportiert und dürfte auch Fans von „Die Revanche des Monsieur Lipaire“ von Volker Klüpfel und Michael Kobr gut gefallen.

Elke Weiler „Schnüffelei auf der Hallig“: Fazit

Nach dem ersten Krimi „Rindviecher im Nebel“ ist Elke Weiler mit Bearded Collie Julchen und ihrer Assistentin Madame zurück. Die flotte Schreibweise, der eingestreute Humor und die toll eingefangene Atmosphäre Nordfrieslands, machen das Buch nicht nur für Hundebesitzer und Nordseefans empfehlenswert. Kurzum, ein unterhaltsamer Cosy-Krimi für den Sommer.

Elke Weiler „Schnüffelei auf der Hallig“ 2023 Gmeiner Verlag, ISBN-13 978-3-839-20361-3 Preis: Taschenbuch 16 €, 250 Seiten

Elke Weiler

Im Jahr 2010 entschied sich Elke Weiler dazu, vom Rheinland an die Küste zu ziehen. Heutzutage ist sie eine bekannte Reisejournalistin und Buchautorin, die auf der Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland lebt. Auf ihrem preisgekrönten „Meerblog“ teilt sie faszinierende Einblicke in das Leben an der Nordsee und erzählt Geschichten über das besondere Erleben des langsamen Reisens rund um die Welt.

