Drei Kochbücher, die auch großen Küchenmuffeln Spaß beim Kochen und Backen bringen

Zu Netflix oder beim Zocken ist mal schnell was vom Lieferservice bestellt. Doch wie wäre es, ein Gericht aus einem Film, Spiel oder einer Serie anzurichten? Wir wünschen guten Appetit.

Heutzutage haben viele Menschen die Lust am Kochen oder Backen verloren. Vor allem die jüngere Generation betrifft dies. Wie wäre es dann, wenn man Gerichte kochen oder backen könnte, die aus der Lieblingsserie, dem Lieblingsilm oder Computerspiel zubereiten könnte?

Dieses Kochbuch beinhaltet zwar größtenteils bekannte Gerichte, aber dafür sind sie liebevoll uminterpretiert worden. Die Rezepte sind einfach gehalten, sodass auch ein kleiner Star-Wars-Fan in der Küche mitwerkeln kann. Super geeignet für Groß und Klein und zum neuen Entdecken von Kochfreuden.

Das probieren du musst! Wie wär’s mit ein paar knusprigen Wookiee-Cookies, einer schäumenden Yoda-Soda oder ein paar frischen Han-Burgern? Wer schon immer mal wissen wollte, was es im STAR WARS-Universum außer Wurzelsuppe und Krabbeltieren in Huttschleim an wirklichen Leckereien gibt, der wird jetzt bedient ...