„Knäcketod“: Neuer Kriminalroman – Mordsspaß in Schweden

Von: Jessica Bradley

Willkommen in der malerischen Mordlandschaft Schwedens, wo selbst ein makabres Geheimnis im Knäckebrotteig den Gaumen verderben kann.

Ina, eine sympathische und eigenwillige Buchhändlerin, beschließt, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und gemeinsam mit ihrer Jugendliebe ihren Ruhestand in Schweden zu verbringen. Doch anstatt einen friedlichen Altersruhesitz zu finden, stößt sie auf eine Vielzahl von Geheimnissen auf dem von Rentnern bewirtschafteten Hof. Und dann ist da noch die Ehefrau ihrer großen Liebe, die für zusätzliche Spannungen sorgt.

Mordsspaß in Schweden: die neue Cosy-Crime-Reihe um eine Hobbydetektivin in den allerbesten Jahren

Tauchen Sie ein in ein rätselhaftes Abenteuer voller Witz, Spannung und einer Prise skandinavischem Charme. © imagebroker/Imago/Blanvalet/Montagebild

Als Ina sich auf das Wiedersehen mit ihrem geliebten Viggo freut, erwartet sie eine unerwartete Überraschung: Viggo‘s Witwe Agneta und eine Gruppe anderer energiegeladener Senioren. Doch das ist noch nicht alles – plötzlich häufen sich verdächtige Todesfälle in der Umgebung, und Ina bleibt keine andere Wahl, als selbst zum Detektiv zu werden. Glücklicherweise ist sie als Buchhändlerin bestens mit skandinavischen Krimis vertraut. Kein noch so perfider Mord kann sie erschüttern. Tauchen Sie ein in ein rätselhaftes Abenteuer voller Witz, Spannung und einer Prise skandinavischem Charme.

Eigentlich möchte Ina in Schweden einen geruhsamen Lebensabend genießen. Tiefblaue Seen, endlose Wälder und tiefenentspannte Mitmenschen, dazu noch den richtigen Mann an ihrer Seite – was könnte es Schöneres geben? Doch bei ihrer Ankunft auf dem Tingsmålahof zerplatzen ihre Träume schneller, als man „dumm gelaufen“ auf Schwedisch sagen kann.

Mordsspaß in Schweden

Der Roman präsentiert eine Reihe skurriler und liebenswerter Charaktere, die die Atmosphäre der schwedischen Mittsommerzeit perfekt einfangen. Man kann förmlich den verlockenden Duft von Zimtschnecken und frischem Brot wahrnehmen und die Mücken surren hören. Eine angenehme Abwechslung bieten die schwedischen Vokabeln, die mit einem Augenzwinkern die Eigenheiten der schwedischen Sprache den Lesern näherbringen. Tauchen Sie ein in diese mitreißende Geschichte, die sowohl für Ihre Sinne als auch für Ihre Lachmuskeln ein Genuss sein wird.

Björn Berenz „Knäcketod“ 2023, Blanvalet, ISBN 13-978-3-734-11233-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 e, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format)

Björn Berenz

Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt des Autors Björn Berenz, einem gebürtigen Koblenzer mit Leidenschaft für das Schreiben. Schon während seiner langjährigen Karriere als Redakteur in einem süddeutschen Verlag begann er, Geschichten zu verfassen. Von Romanen bis hin zu Hörspielen hat er in verschiedensten Genres veröffentlicht. Doch seine Inspiration für seinen ersten Schwedenkrimi „Knäcketod“ entspringt seinen Wurzeln als Sohn eines Bäckers, einer eigensinnigen Mutter und einer unvorhergesehenen Autopanne während einer Schwedenreise, die ihn auf einen von Senioren geführten Aussiedlerhof führte. Heute lebt Björn Berenz als freier Autor zusammen mit seiner Frau und ihren beiden Töchtern in der malerischen Vulkaneifel.