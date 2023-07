Kindererziehung: Wie Sie Anregung in drei Sachbüchern finden

Von: Jessica Bradley

Sie sind gerade Eltern geworden oder mitten in der Trotzphase eines Kleinkinds? Schauen Sie doch in einen der folgenden Ratgebern nach Anregungen.

Elternratgeber dienen als Orientierungshilfe und bieten Unterstützung für bestimmte Fragen oder geben einen allgemeinen Einblick in verschiedene Themen. Die Bandbreite der Themen ist so vielfältig wie die Vielfalt der Familien selbst. Die meisten Ratgeber für Eltern konzentrieren sich auf Bereiche wie Schwangerschaft, Babypflege und die Phase der Autonomie bzw. Trotzphase bei Kindern.

Dieses Buch stellt einen unentbehrlichen Leitfaden für alle dar, die ihre Elternkompetenz erweitern und eine starke und positivere Bindung zu ihren Kindern aufbauen möchten. Es bietet wertvolle Einblicke, um die Bedürfnisse der Kinder besser zu verstehen und ihre Beziehung zu stärken.

Der angesehene Kinderarzt aus der Schweiz präsentiert in diesem Erziehungsbuch, das sich auf die ersten vier Lebensjahre konzentriert, eine Methode, um Eltern einen tieferen Einblick in die Natur ihres Kindes zu geben. Dadurch werden sie befähigt, kompetenter im Umgang mit ihrem Kind zu agieren. Das Konzept von Largo betont die Einzigartigkeit jedes Kindes und seine individuelle Entwicklung, weshalb Hunderttausende von Eltern und Großeltern ihm vertrauen. Das Standardwerk wurde nun vollständig überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.

Eltern, die sich an einer kindgerechten Erziehung orientieren möchten, brauchen das Standardwerk von Remo H. Largo in seiner neuesten Ausgabe: die »Babyjahre« komplett aktualisiert und erweitert. Seit Jahren führen seine Bücher die Longsellerlisten an, »Babyjahre« ist längst ein Klassiker.