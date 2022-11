Ken Folletts neuer Thriller „Never“: Lohnt er sich? Ich sage: „Ja“

Von: Sven Trautwein

Mit „Never – Die letzte Entscheidung“ legt Ken Follett einen neuen Thriller vor. Aktueller könnte er kaum sein.

Ken Follett ist zurück. Er war auch nie richtig weg. Gefühlt erscheint jedes Jahr ein Roman. Und wenn ich sage, Roman, dann nicht so übersichtliche 200-Seiten-Bücher. Nein, es sind Wälzer. Für unterwegs zu schwer, zum Im-Bett-Lesen bedingt zu gebrauchen. Aber stets auf den Bestsellerlisten zu finden. Nun ist sein neuester Roman, “Never – Die letzte Entscheidung”, erschienen.

Allein bei Lübbe, wo “Never – Die letzte Entscheidung” erscheint, stehen noch ganze 24 weitere Romane des Autors auf der Liste. Meine erste Begegnung mit seinen Büchern hatte ich mit “Die Säulen der Erde”. Ich war gefesselt und wollte das Buch nicht aus der Hand legen. Hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ich zu der Zeit Englisch studierte, als ich es in die Hand bekam, obwohl es da schon einige Jahre auf dem Buckel hatte.

In der Sahara folgen westliche Geheimdienstagenten der Spur mächtiger Drogenschmuggler. Die Amerikanerin Tamara und ihr französischer Kollege Tab gehören zu ihnen. Für ihre Liebe riskieren sie ihre Karriere - und im Einsatz für ihr Land ihr Leben. Nicht weit entfernt macht sich die junge Witwe Kiah mit Hilfe von Schleusern auf den Weg nach Europa. Als sie sich gegen Übergriffe verteidigen muss, hilft ihr ein Mitreisender. Doch er scheint nicht zu sein, was er vorgibt. In China kämpft der hohe Regierungsbeamte Chang Kai gegen die kommunistischen Hardliner. Er hat ehrgeizige Pläne, und er befürchtet, dass die Kriegstreiberei seiner Widersacher das Land und dessen Verbündeten Nordkorea auf einen Weg leitet, der keine Umkehr zulässt. In den USA führt Pauline Green, die erste Präsidentin des Landes, ihre Amtsgeschäfte souverän und bedacht. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die USA in einen unnötigen Krieg eintreten müssen. Doch wenn ein aggressiver Akt zum nächsten führt, wenn alle diplomatischen Mittel ausgereizt sind, die letzte Entscheidung gefallen ist - wer kann dann noch das Unvermeidliche verhindern? In Ken Folletts neuestem Roman begegnen sich Heldinnen und Schurken, falsche Propheten und mutige Kämpfer, Liebe und Hass. Er fragt: Wenn sich die Welt nur einen Schritt vor dem Abgrund befindet - was kann jeder Einzelne dann noch tun? NEVER ist atemberaubend - und ein Weckruf.