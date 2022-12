Stephen King empfiehlt: Jean Hanff Korelitz „Der Plot – eine todsicher Geschichte“

Von: Jessica Bradley

Ein Thriller, den selbst der Meister Stephen King begeistert hat. Jean Hanff Korelitz „Der Plot – eine todsicher Geschichte“. Mein Buchtipp.

Wenn eine einzige schlechte Entscheidung das komplette Leben aus den Fugen geraten lässt, dann wird es ein turbulenter, unaufhaltbarer Schneeballeffekt (New York Times). Die Autorin Jean Hannf Korelitz hat mit ihrem Thriller „Der Plot“ die Frage: „Was wäre wenn...“, auf ein ganz neues Level erhoben. Atemberaubende Spannung garantiert.

Jean Hanff Korelitz „Der Plot - eine todsicher Geschichte“: Über das Buch

Der Lesende erlebt hautnah, die Konsequenzen aus der Sicht des Autors Jake Finch Bonner, der sich dazu „berufen“ fühlt ein Manuskript zu schreiben, dessen geistiges Eigentum einem anderen gehört.

Einst wurde Jake Finch Bonner in New York als Autor gefeiert. Doch sein großer Wurf liegt Jahre zurück und mittlerweile unterrichtet er Kreatives Schreiben an einem kleinen College in der Provinz. Als einer seiner ehemaligen Studenten stirbt, bevor er seinen ersten Roman fertiggestellt hat, übernimmt Jake dessen perfekte Geschichte. Das Buch wird über Nacht zum Bestseller. Dann erreicht Jake plötzlich eine anonyme E-Mail, die nur einen Satz enthält: „Du bist ein Dieb“. Mit jeder neuen Nachricht werden die Drohungen schärfer, und was eben noch eine Frage der Ehre und Karriere war, wird bald zu einem lebensgefährlichen Katz-und-Maus-Spiel.

Jean Hanff Korelitz „Der Plot – eine todsicher Geschichte“: Mein Fazit

Eines der besten Bücher, die ich je über Schriftsteller und das Schreiben gelesen habe... bemerkenswert.

Auch ohne die Empfehlung meines Lieblingsautors Stephen King wäre ich restlos begeistert von diesem Thriller. Die nachvollziehbaren Handlungen und die Wendungen haben mir ein fantastisches Lesevergnügen beschert. Einer der besten Thriller dieses Jahr für mich.

Jean Hanff Korelitz „Der Plot“ Eine todsichere Geschichte 2022, Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-27397-9 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Über die Autorin Jean Hanff Korelitz

Jean Hanff Korelitz hat Buchkritiken, Essays, Theaterstücke, Kinderbücher und Romane veröffentlicht. Ihr New York Times-Bestseller „Du hättest es wissen können“ wurde 2020 von HBO unter dem Titel „The Undoing“ mit Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland erfolgreich verfilmt. Korelitz lebt mit ihrem Mann, dem irischen Dichter Paul Muldoon, in New York City. ​