„Das Mädchen im Schnee“: Der Bestseller des Spaniers Javier Cavillo

Von: Sven Trautwein

Auf Netflix startet ab dem 27. Januar eine neue Thrillerserie, die auf dem Bestseller des spanischen Schriftstellers Javier Castillo beruht.

„Das Schneemädchen“ von Javier Castillo erschien 2020 und wurde sehr schnell zu einem Bestseller. Seine Karriere begann 2014 mit „El día que se perdió la cordura“, das im Selfpublishing-Programm Kindle Direct Publishing von Amazon erschien und sich rund 45.000 Mal verkaufte. Kurz darauf erhielt er ein Angebot von Penguin Randomhouse. Sein Debüt wurde neu aufgelegt und feierte mit über 650.000 verkauften Exemplaren ein Comeback, vor allem in Italien und der Türkei.

Javier Castillo „La chica de nieve“ / „Das Schneemädchen“: Das Buch

Javier Castillo „La chica de nieve“ – auf diesem Bestseller basiert die Netflix-Serie „Das Mädchen im Schnee“ © ZUMA Wire / Imago / Randomhouse

„La chica de nieve“ (werblicher Link) erschien 2020 bei Suma de Letras (Verlagsgruppe Randomhouse) und stand kurz darauf mehrere Wochen auf Platz 1 der spanischen Bestsellerliste.

Worum geht es im Buch „Das Schneemädchen“ / „La chica de nieve“?

Das Buch beginnt 1998 in New York, mit der Thanksgiving Day Parade. Im Trubel der Umzüge verschwindet die 3-jährige Kiera Templeton. Jedoch bleibt die intensive Suche erfolglos. 5 Jahre später, an Kieras 8. Geburtstag, erhalten ihre Eltern ein Paket, in dem sich ein VHS-Videoband mit einer einminütigen Aufnahme von Kiera befindet. Die Journalismus-Studentin Miren Triggs leitet aufgrund der neuen Beweislage eigene Ermittlungen in die Wege.

Wie es bei filmischen Umsetzungen ist, dürfte auch mit der Serie auf Netflix mit einigen Änderungen gegenüber dem Buch zu rechnen sein. Die Adaption des Krimis von Javier Castillo wird ab dem 27. Januar als sechsteilige Serie auf Netflix zu sehen sein. Das Buch ist derzeit noch nicht auf Deutsch erschienen.

Javier Castillo „La chica de nieve“ (Das Schneemädchen) 2020 Randomhouse, ISBN 978-8-491-29266-1 Preis: Taschenbuch 23,99 €, E-Book 7,99 €, 450 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!