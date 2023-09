Jan Costin Wagner „Einer von den Guten“: Die Ben-Neven-Reihe

Von: Jessica Bradley

Jetzt bei Galiani: Der dritte Band der packenden Ben-Neven-Reihe von Jan Costin Wagner – „Einer von den Guten“.

Das Genre Krimi hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem der beliebtesten und fesselndsten literarischen Genres entwickelt. Jan Costin Wagner erreicht in „Einer der Guten“ eine ganz andere Ebene. Und nicht immer ist alles schwarz-weiß.

Jan Costin Wagner „Einer von den Guten“: Über das Buch

Ben Neven, leitender Kriminalermittler, glücklich verheiratet, Familienvater, von Kolleginnen und Kollegen hochgeschätzt, ist einer von den Guten. Niemand weiß von seinem Doppelleben. (Montagebild) © Jan Costin Wagner/Verlag Galiani/dpa/Montagebild

Sowohl Ben als auch Adrian stehen vor der Notwendigkeit, drastische Entscheidungen zu treffen, um die untragbare Situation zu ändern. Doch jeder dieser Schritte führt sie an den Rand des Abgrunds. Sollte Neven sich jemandem offenbaren, riskiert er seine gesamte Existenz.

Während der Sommer verblasst und der Herbst anbricht, verstrickt sich Neven immer tiefer und auswegloser im Dickicht seines ungeheuerlichen Doppellebens. Und Adrian lernt die gleichaltrige Vera kennen, die ihm ein ganz anderes Leben zeigt. Ein Leben, das er nicht kannte und das er vor seinem Vater, der ihn zur Prostitution zwingt, verbergen muss.

Jan Costin Wagner „Einer von den Guten“: Fazit

Eine moralische Betrachtung über Menschen an der Schwelle des Abgrunds, die in atemloser Stille verharren lässt, jedoch mit einem geänderten Blick zurücklässt.

„Einer von den Guten“ ist der dritte Teil der Ben-Neven-Reihe. Obwohl es nicht zwingend erforderlich ist, die vorherigen Bände „Sommer bei Nacht“ und „Am roten Strand“ zu kennen, erleichtert dies das Verständnis für die Charaktere und ihre Verbindungen. Abgesehen davon sind die Romane von herausragender Qualität.

Jan Costin Wagner „Einer von den Guten“ 2023, Galiani-Berlin, ISBN 13-978-3-869-71260-4 Preis: gebundenes Buch 23 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 208 (abweichend vom Format)

Jan Costin Wagner

Jan Costin Wagner, geboren 1972, ist ein Schriftsteller und Musiker, der seinen Wohnsitz in der Nähe von Frankfurt am Main hat. Er ist bekannt für seine Romane, die sich um den finnischen Ermittler Kimmo Joentaa drehen und von der Kritik hochgelobt wurden. Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter der Deutsche Krimipreis und eine Nominierung für den Los Angeles Times Book Prize. Sie wurden außerdem in 14 verschiedene Sprachen übersetzt. Im Jahr 2019 und 2022 wurden „Tage des letzten Schnees“ und „Das Licht in einem dunklen Haus“ vom ZDF verfilmt, wobei Schauspieler wie Henry Hübchen und Bjarne Mädel mitwirkten. Wagner erhielt den Radio Bremen Krimipreis für „Sommer bei Nacht“, und sein Werk „Am roten Strand“ ist für den Glauser-Preis als bester deutschsprachiger Krimi nominiert.