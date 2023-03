Internationaler Frauentag 2023: Fünf Bücher von Frauen, die was bewegen

Von: Jessica Bradley

Bücher von Frauen, die was bewegen, passend zum internationalen Weltfrauentag. © Nelosa/imago

Der internationale Welttag der Frauen ist bis heute einer der wichtigsten Tage im Jahr. In Berlin ist der 8. März bereits ein gesetzlicher Feiertag.

Jährlich am 8. März gibt es Kundgebungen zu den Rechten der Frauen. Ob Sie Frauen nun auf Demonstrationen oder in Ihrem Alltag unterstützen, ist Ihre Entscheidung. Sie können aber auch in Ihren Buchladen gehen und Bücher von starken Frauen lesen. Wir haben hier eine kleine Auswahl für Sie.

Natalie Amiri „Afghanistan – unbesiegbarer Verlierer“

Natalie Amiri, die bereits in ihrem „Afghanistan Diary“ von den Zuständen nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan berichtet hat, schrieb das Buch „Afghanistan – unbesiegbarer Verlierer“. Ähnlich wie Waslat Hasrat-Nazimis „Die Löwinnen von Afghanistan“ steht hier das Leben der afghanischen Frauen im Vordergrund.

Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung? Welcher Zukunft sehen die Frauen des Landes entgegen? 100 Tage nach der Machtübernahme reist SPIEGEL-Bestsellerautorin Natalie Amiri nach Afghanistan. Mit ihrem Buch verleiht sie Afghaninnen und Afghanen eine Stimme.

Falls Sie einen ausführlichen Buchtipps über Natalie Amiris Buch lesen möchten.

Natalie Amiri „Afghanistan - Unbesiegbarer Verlierer“ 2022, Aufbau Verlag, ISBN 13-978-3-351-03963-9 Preis: gebundenes Buch 22€, EBook 16,99€, Seitenzahl: 255 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Jasmina Kuhnke „Schwarzes Herz“

Jasmina Kuhnke ist als @ebonyplusirony auf Twitter aktivistisch unterwegs. Ihr Buch „Schwarzes Herz“ ist eine biografische Erzählung der Rassismus-Erfahrungen in Deutschland.

Jasmina Kuhnke ist eine unüberhörbare Stimme im Kampf gegen Rassismus in diesem Land. Sie erzählt davon, was es mit einem macht, immer aufzufallen. Die Protagonistin ihres Buches, eine schwarze Ich-Erzählerin, wächst am Rande des Ruhrgebiets auf, in den neunziger Jahren ...

Jasmina Kuhnke „Schwarzes Herz“ 2022, Rowohlt Verlag, ISBN 13-978-3-499-00678-4 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 208 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Mirijam Trunk „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“

In Mirijam Trunks Buch geht es darum, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben. Dies gilt insbesondere für Frauen, die Karriere machen wollen.

Karrieren von Frauen werden aus vielfältigen Gründen ausgebremst, schon die ersten fünf Jahre im Beruf sind entscheidend. Mirijam Trunk, eine der jüngsten Führungskräfte Deutschlands, zeigt, welche Fallen zu umgehen sind. Wie man systemgemachte Hürden überwindet, eingeübte Verhaltensweisen herausfordert und Netzwerkstrukturen für sich nutzt, um im Job zum verdienten Erfolg zu gelangen.

Mirijam Trunk „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“ 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60278-1 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Tupoka Ogette „Und Jetzt Du.“

Das neue Buch von SPIEGEL-Bestsellerautorin Tupoka Ogette hat viele praktische und alltagsnahe Übungen mit dem Umgang von Rassismus.

Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Rassismus findet sich in jedem Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft. Allerdings haben wir nicht gelernt ihn zu erkennen, geschweige denn darüber zu sprechen. Rassismuskritik ist kein Trend und keine Phase. Rassismuskritisch denken und leben ist die Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mit- und umzugestalten und eine gerechtere Welt für uns alle zu schaffen ...

Tupoka Ogette „Und Jetzt Du.“ 2022, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60218-7 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Janina Ramirez „Femina – Eine neue Geschichte des Mittelalters aus der Sicht der Frauen“

Geprägt von den Erzählungen der Männer, sieht die Geschichte, erzählt aus der Sicht der Frauen, ein wenig anders aus. Janina Ramirez wirbelt ein wenig mittelalterlichen Staub auf.

Sie kämpften gegen Wikinger, vergifteten ihre Feinde und waren Spioninnen – die vergessenen Frauen des europäischen Mittelalters kümmerten sich beileibe nicht nur um Haus und Hof. Dennoch ist es genau dieses Bild einer patriarchalen Gesellschaft, die Frauen unterdrückte, das unsere Vorstellung vom Mittelalter prägt ...

Janina Ramirez „Femina – Eine neue Geschichte des Mittelalters aus der Sicht der Frauen“ 2023, Aufbau Verlag, ISBN 13-978-3-351-04181-6 Preis: gebundenes Buch 28 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 522 (abweichend vom Format) Hier bestellen